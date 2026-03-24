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चिरायता के फायदे: स्वाद में कड़वी, लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है यह जड़ी-बूटी, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

Chirata Ke Fayde: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं जो स्वाद में कड़वी होती हैं, लेकिन शरीर के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती हैं. ऐसी ही एक जड़ी-बूटी है चिरायता. यह एक औषधीय पौधा है जिसका स्वाद काफी कड़वा होता है.

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चिरायता के फायदे: स्वाद में कड़वी, लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है यह जड़ी-बूटी, जानें इस्तेमाल करने का तरीका
Chirata Ke Fayde
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Chirata Ke Fayde: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं जो स्वाद में कड़वी होती हैं, लेकिन शरीर के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती हैं. ऐसी ही एक जड़ी-बूटी है चिरायता. यह एक औषधीय पौधा (Medicinal Plant) है जिसका स्वाद काफी कड़वा होता है. चिरायता का इस्तेमाल लंबे समय से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा है. माना जाता है कि इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

चिरायता से शरीर को मिलते हैं ये सब फायदे- (Benefits Of Swertia Or Chirata)

बुखार में मददगार

चिरायता का उपयोग पारंपरिक रूप से बुखार (Fever) में किया जाता है. कई लोग इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल में सहायक

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चिरायता ब्लड शुगर (Blood Sugar) लेवल को संतुलित रखने में मदद कर सकता है. इसी वजह से कुछ लोग इसे डायबिटीज मैनेजमेंट (Diabetes Management) में भी शामिल करते हैं.

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पाचन के लिए फायदेमंद

चिरायता पाचन तंत्र (Digestive System) के लिए भी अच्छा माना जाता है. यह पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

शरीर को डिटॉक्स करने में मदद

चिरायता को शरीर से विषैले तत्व (Toxins) बाहर निकालने में सहायक माना जाता है. यह शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद कर सकता है.

कैसे किया जाता है इस्तेमाल?

चिरायता का इस्तेमाल ज्यादातर काढ़े के रूप में किया जाता है. इसकी सूखी टहनियों को पानी में उबालकर पिया जाता है. इसके अलावा यह पाउडर और आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी उपलब्ध है.

हालांकि इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए. किसी भी जड़ी-बूटी का नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है ताकि इसका सही फायदा मिल सके.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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