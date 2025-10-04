C-सेक्शन डिलीवरी के बाद लटका पेट हो जाएगा अंदर, बस कर लें ये 5 काम

C Section Ke Baad Pet Kaise Kam Kare: C-सेक्शन डिलीवरी के बाद कई सारी महिलाओं का पेट एकदम से लटक जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. अगर आप भी लटके पेट की समस्या से परेशान रहती हैं, तो नीचे बताई गई बातों को फॉलो कर लें. इन टिप्स की मदद से लटका हुआ पेट आसानी से अंदर किया जा सकता है. ये टिप्स पेट को कम करने के लिए प्रभावी साबित होती हैं.

1.व्यायाम और योग

व्यायाम और योग ऐसी चीज है, जिसकी मदद से कई रोगों को सही किया जा सकता है और शरीर को फिट भी रखा जा सकता है. सी-सेक्शन के बाद अगर महिलाएं रोज योगा करें तो उनका लटका पेट अंदर होने लग जाता है. पेल्विक टिल्ट्स और अन्य योगासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं. आप बच्चा होने के तीन महीने बाद हल्के योग से पेट अंदर करने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं.

2. बेली बाइंडिंग

बच्चा होने के बाद कई महिलाएं कपड़े से अपने पेट को बांध लेती हैं. ऐसा मान जाता है कि टमी बाइंडिंग से पेट लटकता नहीं है. ये एक पारंपरिक तरीका है जिसमें पेट को मलमल के कपड़े से बांधा जाता है. यह पेट को सपोर्ट देता है और लटकने से रोकता है. आप चाहें तो इस तरीके को भी आजमा सकती हैं.

3. स्वस्थ आहार

बच्चों होने के बाद अपनी डाइट में केवल स्वस्थ आहार को ही शामिल करें. फाइबर, प्रोटीन और विटामिन युक्त खाना खाने से वजन नहीं बढ़ता है. इसके अलावा मीठा, तला हुआ और फैटी खाना खाने से बचें. इन्हें खाने से शरीर में केवल मोटापा ही होगा.

4. पेट की मालिश

प्रसव के दो सप्ताह बाद आप पेट की मालिश करवा लें. बस याद रखें की ये मालिश केवल हल्के हाथों सो हो. कई लोगों को मालिश से भी पेट अंदर करने में मदद मिलती है. क्या पता आपको लिए भी ये ट्रिक काम आ जाए

5 .अजवाइन और जीरे का पानी

अजवाइन और जीरे का पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है. इसके अलावा आप चाहें तो ग्रीन टी पी सकते हैं. इन्हें नियमित रूप से पीने से पेट कम किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)