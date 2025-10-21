विज्ञापन
गोल्डन एज में होता है दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव, अनुभव से निखरती है शख्सियत, स्टडी में खुलासा

Brain Activity in Old Age: जर्नल इंटेलिजेंस में प्रकाशित इस स्टडी में उम्र और तर्क, मेमोरी स्पेन, प्रोसेसिंग स्पीड, ज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसी क्षमताओं को मापने वाले आंकड़ों की समीक्षा की गई.

Brain Activity in Old Age: ये गोल्डन एज के लिए खुश खबरी से कम नहीं!

Brain Activity in Old Age: गोल्डन एज में अक्सर लोग (चाहे वो मर्द हों या औरत) कुछ भूल जाने की या दिमाग के ठीक से न काम करने की शिकायत करते सुने जा सकते हैं. लेकिन, एक स्टडी इस सोच को बदलने का दावा करता है. ये गोल्डन एज के लिए खुश खबरी से कम नहीं! हमारी फिजिकल एक्टिविटी, स्किन और प्रजनन क्षमता, ये सभी युवावस्था में चरम पर होती हैं - लेकिन एक शोध के परिणामों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि हमारे ब्रेन के लिए सबसे अच्छा समय वास्तव में जीवन के बहुत बाद के साल होते हैं.

स्टडी में क्या पाया गया?

जर्नल इंटेलिजेंस में प्रकाशित इस स्टडी में उम्र और तर्क, मेमोरी स्पेन, प्रोसेसिंग स्पीड, ज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसी क्षमताओं को मापने वाले आंकड़ों की समीक्षा की गई. स्टडी के लेखक और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर गाइल्स ई. गिग्नैक ने कन्वर्सेशन में लिखा, "हम में से कई लोगों के लिए पॉलिस्टिक साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग वास्तव में 55 और 60 साल की आयु के बीच चरम पर होती है."

यह लगभग 65 साल की आयु तक कम होना शुरू नहीं होता और 75 वर्ष की आयु के बाद ही यह गिरावट और तेज होती है. टीम ने व्यक्तित्व के पांच प्रमुख लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया, जो बहिर्मुखता, भावनात्मक स्थिरता, कर्तव्यनिष्ठा, स्वभाव में बेबाकपन और सहमति हैं.

उन्होंने पाया कि इनमें से कई गुण बाद के जीवन में भी अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, कर्तव्यनिष्ठा 65 वर्ष की आयु के आसपास और भावनात्मक स्थिरता 75 वर्ष की आयु में चरम पर पहुंच जाती है.

उन्होंने पाया कि नैतिक तर्क भी उम्र के साथ बेहतर होती जाती है. गिग्नैक ने कहा, "हमारे निष्कर्ष यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि व्यवसाय, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व संबंधित भूमिकाएं 50 और 60 के दशक के शुरुआती वर्षों के लोग निभाते हैं."

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

