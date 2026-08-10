अनचाही प्रेग्नेंसी से बचने के लिए आज कई तरह के गर्भनिरोधक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हर महिला के लिए एक ही तरीका सही हो, यह जरूरी नहीं है. खासकर अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है, ड्रिंक करती है या उसके एक से ज्यादा यौन साथी हैं, तो गर्भनिरोधक चुनते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है. स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अमृता राजदान कौल के मुताबिक, ऐसे मामलों में बिना सोचे-समझे हार्मोनल गर्भनिरोधक लेना सही फैसला नहीं हो सकता. सही विकल्प चुनने से पहले अपनी सेहत, लाइफस्टाइल और जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है.

कब नहीं लेने चाहिए हार्मोनल गर्भनिरोधक?

गर्भनिरोधक चुनते समय सिर्फ अनचाही प्रेग्नेंसी से बचाव ही नहीं देखा जाता, बल्कि महिला की उम्र, सेहत, मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल भी उतनी ही अहम होती है. यही वजह है कि जो तरीका एक महिला के लिए सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही दूसरी महिला के लिए भी बेहतर हो.

महिलाओं के लिए सबसे अच्छा गर्भनिरोधक कौन सा है?

अगर कोई महिला नियमित रूप से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करती है, तो हार्मोनल गर्भनिरोधक हर बार सही विकल्प नहीं माने जाते.

अल्कोहल और स्मोकिंग शरीर में हार्मोन्स के असर और उनके मेटाबोलिज्म को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में बिना सलाह के इनका इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ सकता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है.

कॉपर-टी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या अंतर है?

कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स (Birth Control Pills) हार्मोन आधारित गर्भनिरोधक होती हैं. ये शरीर में हार्मोन के स्तर को प्रभावित करके गर्भधारण को रोकने में मदद करती हैं. वहीं कॉपर-टी (IUD) एक हार्मोन-फ्री गर्भनिरोधक विकल्प है, जिसे गर्भाशय में लगाया जाता है और यह लंबे समय तक गर्भनिरोध में मदद कर सकता है.

कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉपर-टी रोजाना निर्धारित समय पर लेनी पड़ती हैं एक बार लगवाने के बाद लंबे समय तक असर हार्मोन आधारित हार्मोन-फ्री भूलने पर प्रभाव कम हो सकता है रोजाना याद रखने की जरूरत नहीं सभी महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं कई महिलाओं के लिए विकल्प हो सकता है डॉक्टर की सलाह जरूरी लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी

मल्टीपल पार्टनर हैं तो क्या बेहतर रहेगा?

अगर किसी महिला के एक से ज्यादा यौन साथी हैं, तो सिर्फ प्रेग्नेंसी से बचाव काफी नहीं होता. ऐसे मामलों में यौन संक्रमण से सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है. इसलिए कॉन्डम या डायफ्राम जैसे बैरियर मेथड बेहतर विकल्प माने जाते हैं. ये न सिर्फ गर्भधारण का खतरा कम करते हैं, बल्कि कई यौन संक्रमणों से बचाव में भी मदद करते हैं.

अगर हार्मोनल गर्भनिरोधक आपके लिए सही नहीं हैं या आप इन्हें नहीं लेना चाहतीं, तो कॉपर-टी (आईयूडी) एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें हार्मोन नहीं होते और यह लंबे समय तक गर्भनिरोध में मदद करता है. हालांकि इसे लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

गर्भनिरोधक का चुनाव किसी दोस्त, सोशल मीडिया या इंटरनेट पर मिली सलाह के आधार पर नहीं करना चाहिए. हर महिला की जरूरत और सेहत अलग होती है. इसलिए कोई भी तरीका अपनाने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है. सही सलाह से न सिर्फ अनचाही प्रेग्नेंसी से बचाव आसान होता है, बल्कि बेवजह के साइड इफेक्ट्स और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को भी कम किया जा सकता है.

एक्सपर्ट की राय

स्मोकिंग करने वाली महिलाओं को हार्मोनल गर्भनिरोधक लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

मल्टीपल पार्टनर होने पर कॉन्डम बेहतर विकल्प हो सकता है.

कॉपर-टी हार्मोन-फ्री विकल्प है.

गर्भनिरोधक का चुनाव मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर होना चाहिएण.

गर्भनिरोधक चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें?

स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भनिरोधक का चुनाव सिर्फ प्रेग्नेंसी से बचाव के आधार पर नहीं बल्कि महिला की उम्र, स्वास्थ्य, मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर करना चाहिए.

1. अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखें : अगर आप नियमित रूप से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करती हैं, तो हार्मोनल गर्भनिरोधक हर बार सही विकल्प नहीं हो सकते.

2. यौन संक्रमण का जोखिम समझें : अगर एक से ज्यादा यौन साथी हैं, तो सिर्फ प्रेग्नेंसी से बचाव ही नहीं, बल्कि यौन संक्रमण से सुरक्षा भी जरूरी है. ऐसे मामलों में कॉन्डम जैसे बैरियर मेथड बेहतर विकल्प माने जाते हैं.

3. मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को बताएं: हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोनल समस्याएं या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां गर्भनिरोधक के चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं.

4. लंबे समय या कम समय की जरूरत तय करें: क्या आपको कुछ महीनों के लिए गर्भनिरोधक चाहिए या कई वर्षों तक? यह भी विकल्प चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

5. सोशल मीडिया की सलाह पर भरोसा न करें : गर्भनिरोधक का चुनाव किसी दोस्त, इंटरनेट या सोशल मीडिया की सलाह पर नहीं करना चाहिए. हर महिला की जरूरत और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है.

एक्सपर्ट टिप :

सही गर्भनिरोधक वही है जो आपकी उम्र, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल और भविष्य की फैमिली प्लानिंग के हिसाब से उपयुक्त हो. किसी भी विकल्प को अपनाने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है.