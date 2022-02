Zinc Benefits: शरीर के लिए कितना जरूरी है जिंक? जानें बेमिसाल फायदे, जिंक की कमी के लक्षण, फूड सोर्सेज और साइड इफेक्ट्स

Benefits Of Zinc: जिंक एक जरूरी खनिज है जो मानव शरीर में कई जरूरी भूमिकाएं निभाता है

खास बातें जिंक एक जरूरी खनिज है जो मानव शरीर में कई जरूरी भूमिकाएं निभाता है.

जिसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और घाव भरना शामिल है.

कुछ फूड्स में जिंक मौजूद होता है, ये डाइट सप्लीमेंट में भी उपलब्ध है.

How Important Is Zinc For The Body?: जिंक एक जरूरी खनिज है जो मानव शरीर में कई जरूरी भूमिकाएं निभाता है, जिसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और घाव भरना शामिल है. कुछ फूड्स में जिंक मौजूद होता है और यह डाइट सप्लीमेंट के रूप में भी उपलब्ध है. जिंक के फायदे (Benefits Of Zinc) कई हैं. जिंक एक पोषक तत्व है जो आपके पूरे शरीर में पाया जाता है. ये आपके इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है. जिंक घाव भरने, स्वाद और गंध की आपकी भावना के लिए भी महत्वपूर्ण है. कई डाइट फूड के साथ आपके शरीर को आमतौर पर पर्याप्त मात्रा में जिंक मिल जाता है. जिंक के फूड सोर्सेज में चिकन, रेड मीट और फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स शामिल हैं. सर्दियों में जिंक से भरपूर फूड्स खाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन ये कुछ दवाओं की प्रभावशीलता को कम कर सकता है और दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है.

जिंक के स्वास्थ्य लाभ | Health Benefits Of Zinc In Hindi