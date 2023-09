न्यूट्रिशनिष्ट से जानिए एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड्स खाने के फायदे, जानिए क्यों करें डाइट में शामिल, ये रहे फूड सोर्सेज

हमें फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है. एंटीऑक्सिडेंट फ्री रेडिकल्स को एक इलेक्ट्रॉन दान करके काम करते हैं, जिससे वे स्थिर हो जाते हैं और हमारी सेल्स को कम नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसा करने से एंटीऑक्सिडेंट पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने और संभावित रूप से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं.

हमारी डाइट में मौजूद फूड्स हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रदान कर सकते हैं. कई फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, बीज और फलियां एंटीऑक्सीडेंट के बेहतरीन स्रोत हैं। एंटीऑक्सिडेंट के उदाहरणों में विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा-कैरोटीन, सेलेनियम और प्लांट बेस्ड फूड्स में मौजूद कई फाइटोकेमिकल्स शामिल हैं.

कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स का सेवन करके, हम शरीर को कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने लाभ हैं. पोषण विशेषज्ञ लवनीत बत्रा ने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स की एक लिस्ट शेयर की है जिन्हें आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

उनकी पोस्ट देखें:

It is important to note that while a diet rich in antioxidants is beneficial, consuming antioxidants alone is not a cure-all for chronic diseases. The overall diet, lifestyle, and other factors play important roles in maintaining good health.

Disclaimer: This content including advice provides generic information only. It is in no way a substitute for a qualified medical opinion. Always consult a specialist or your own doctor for more information. NDTV does not claim responsibility for this information.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)