Tulsi और चावल के पानी से ग़ायब होंगे पिंपल के जिद्दी दाग धब्बे, जानिए कैसे

Pimple home remedy : धूल, धूप, बढ़ते प्रदूषण और पोषक तत्वों की कमी के कारण चेहरे पर पिंपल निकल आना या चमक फिकी पड़ जाना आम समस्या है. लेकिन समय रहते आपने इसके लिए सही कदम नहीं उठाया तो फिर ये फेस पर जिद्दी निशान छोड़ जाते हैं. इसलिए हम आपको यहां पर एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप 1 महीने तक फेस पर अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके चेहरे पर मुंहासे के दाग धब्बे हल्के पड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें

हम आपको यहां पर तुलसी और चावल के पानी नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं.

तुलसी और चावल पानी फेस टोनर कैसे बनाएं

आपको एक बाउल में 4 से 5 तुलसी के पत्ते और 2 बड़े चम्मच चावल रात भर के लिए भिगोकर रख देना है. फिर अगली सुबह इन दोनों को मिक्सी में पीस लेना है. अब आपको इस मिश्रण को छन्नी से छानकर एक कांच की बोतल में या फिर स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रख लेना है.

इसके बाद आप इस होम मेड टोनर को रात में सोने से पहले या फिर दिन में चेहरे पर लगाएं. इस नुस्खे को आपको 1 महीने तक अप्लाई करना है. फिर देखिए कैसे आपके चेहरे की खोई हुई चमक वापस आती है.

बता दें कि इस घरेलू उपाय के बारे में tanu_cooking_vlogz इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)