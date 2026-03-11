लेमनग्रास क्या होती है? इसके क्या फायदे हैं? कैसे करें इसका इस्तेमाल?

Benefits and Uses Of Lemon Grass: आजकल लोग अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए हर्बल चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. ऐसी ही एक लोकप्रिय जड़ी-बूटी है लेमनग्रास. यह एक खुशबूदार घास होती है जिसकी महक नींबू जैसी होती है. इसी वजह से इसे लेमनग्रास कहा जाता है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर हर्बल चाय, सूप और कई एशियाई व्यंजनों में किया जाता है. स्वाद और खुशबू के साथ-साथ इसे सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है.

पाचन के लिए फायदेमंद

लेमनग्रास को पाचन तंत्र के लिए अच्छा माना जाता है. कई लोग खाने के बाद लेमनग्रास की चाय पीना पसंद करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे पेट हल्का महसूस होता है और गैस या अपच की समस्या में राहत मिल सकती है.

तनाव कम करने में मदद

लेमनग्रास की खुशबू बहुत ताजगी भरी होती है. इसकी चाय पीने से शरीर को आराम मिल सकता है और तनाव कम महसूस हो सकता है. इसी कारण कई लोग इसे शाम के समय पीना पसंद करते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लेमनग्रास में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

वजन कंट्रोल में मदद

लेमनग्रास चाय को वजन कम करने वाले डाइट प्लान में भी शामिल किया जाता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है.

त्वचा के लिए भी उपयोगी

लेमनग्रास में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं. इसलिए कुछ स्किन केयर उत्पादों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है.

हालांकि लेमनग्रास से बने पेय या हर्बल चीजों का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इसे नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है.

