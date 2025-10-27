बालों में मुल्तानी मिट्टी लगाने से क्या होता है?

Multani Mitti Lagane Ke Fayde: सर्दियों में बालों का झड़ना, डैंड्रफ, रूखापन और दोमुंहे बालों की समस्या आम है. ऐसे में अपने बालों को घना, मुलायम और चमकदार कैसे बनाया जाए? अगर आप भी सवाल का जवाब गूगल पर ढूंढ रहे है तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं जो बेहद असरदार साबित हो सकता है.हम बात कर रहे हैं मुल्तानी मिट्टी की जिसे अक्सर चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह बालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. तो आइए जानते हैं मुल्तानी को बालों पर लगाने के क्या फायदे हैं

मुल्तानी मिट्टी को बालों में क्यों लगाना चाहिए?

हेल्दी स्कैल्प: मुल्तानी मिट्टी में मौजूद तत्व बालों की जड़ों से तेल, धूल और पसीने को साफ करने में मदद कर सकते हैं. यह नेचुरल क्लींजर की तरह काम करती है, जिससे स्कैल्प को ताजा रखने के साथ ही साथ हेल्दी भी रखा जा सकता है.

डैंड्रफ: अगर आप डैंड्रफ या स्कैल्प में खुजली की समस्या से परेशान रहते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. यह न केवल स्कैल्प को ठंडक देती है, बल्कि बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकती है.

बेहतर ग्रोथ: मुल्तानी मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व न सिर्फ जड़ों में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, बल्कि बालों को पूरा पोषण भी पहुंचाते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और नए बाल उगने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)