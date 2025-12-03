चेहरे पर कैसे लगाएं 20 रुपये में मिलने वाली मुल्तानी मिट्टी? ये रहे 5 आसान तरीके, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Multani Mitti Kaise Lagaye Face Par: त्वचा और बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. ये किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं है जो कई समस्याओं को दूर करने में काफी मददगार साबित होती है. इसको लगाने से त्वचा काफी गहराई से साफ होती है और दाग-धब्बे भी गायब हो जाते हैं. बाजार में 20 रुपये में आसानी से मिलने वाली ये मुल्तानी मिट्टी महंगे से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को टक्कर देने का दम रखती है. आज हम आपको मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करने के 5 तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप टैनिंग, पिंपल जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. ये जानकारी डिजिटल क्रिएटर रोहित सचदेवा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर कर दी है.

1. टैनिंग के लिए (Multani Mitti for Tanning)

अगर आपकी त्वचा पर काफी ज्यादा टैनिंग हो गई है तो आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर में आधा चम्मच भुनी हल्दी और थोड़ा सा गुलाबजल मिला दें. इन सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें और चेहरे पर लगा लें. इससे टैनिंग कम होने में काफी मदद मिल सकती है.

आजकल लोग पिगमेंटेशन की समस्या से काफी ज्यादा परेशान है. इससे राहत पाने के लिए आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर के साथ आलू का रस और कच्चा दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सूख जाने के बाद धो लें. इससे डार्क स्पॉट कम होंगे और स्किन टोन भी बेहतर होगी.

ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को हटाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी से एक स्क्रब तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर और दही मिला दें. अब इस पेस्ट को ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स वाली जगह पर लगाएं और सूख जाने के बाद धो दें. इससे पोर्स की डीप क्लीनिंग होकर समस्या दूर हो जाएगी.

आजकल प्रदूषण, स्ट्रेस और खराब खानपान की वजह से चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी के साथ बेसन और टमाटर रस मिलाकर लगाएं. इससे पिंपल की समस्या दूर हो जाएगी.

सर्दियों में स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है जिससे खूबसूरती में फीकापन नजर आने लगता है. इसके लिए आप एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में आधा चम्मच ग्लिसरीन, आधा चम्मच कच्चा दूध और कच्चा दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और सूख जाने के बाद वॉश कर लें. इससे स्किन मुलायम होती है और चमक जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.