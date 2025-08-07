बालों को तेजी से लंबा करने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, घने, काले, मजबूत और शाइनी होंगे बाल

Baal Lambe Kaise Kare: आज के समय में ज्यादातर लोग झड़ते बालों की समस्या से परेशान हैं. इसलिए बहुत से लोगों के यही सवाल रहते हैं कि बालों को लंबा कैसे करें या बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं. अगर आप भी गूगल पर कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कुछ प्राकृतिक उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनका उपयोग कर आप बालों को घना, लंबा और मजबूत बना सकते हैं. आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में.
Baal Badhane Ke Liye Kya Kare | Balo Ko Kaise Badhaye | Baal Badhane Ke Gharelu Upay
घर पर तेजी से बाल कैसे बढ़ाएं?
नारियल तेल और नींबू: नारियल तेल और नींबू का रस बालों को मजबूत और लंबा बनाने में मदद करता है. दोनों को मिलाकर बालों में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. इसे एक घंटे के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू कर लें.
इसे भी पढ़ें: हाई बीपी के मरीज भूलकर न करें ये 4 चीजें, नहीं तो बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा
आंवला और शिकाकाई: आंवला और शिकाकाई का पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं. यह मिश्रण न केवल बालों को पोषण देता है, बल्कि उन्हें मजबूत भी बनाता है.
अंडा और जैतून का तेल: अंडे का प्रोटीन और जैतून का तेल बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है. दोनों को मिलाकर बालों में लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें.
भृंगराज तेल: भृंगराज तेल बालों को बढ़ने में मदद कर सकता है. इसे नियमित रूप से बालों में लगाने और मसाज करने से बालों को घना, काला, मजबूत और शाइनी बनाया जा सकता है.
Watch Video: How to Stop Hair Fall Immediately! | Hair loss - Symptoms and causes | Hair Transplant Cost in India
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं