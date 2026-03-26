विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

मास्क नहीं, अब आ गया गले में लटकाने वाला एयर प्यूरिफायर, पेंडेंट जितना छोटा डिवाइज बनेगा आपकी सांसों का सुरक्षा कवच

Wearable Air Purifier: प्रदूषण से बचने के लिए अब तक आप घर से बाहर निकलते समय मास्क पहन लेते थे, लेकिन अब ये पुरानी बातें होने वाली हैं, क्योंकि एक नया डिवाइज आ गया है जिसे गले में पहना जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
मास्क नहीं, अब आ गया गले में लटकाने वाला एयर प्यूरिफायर, पेंडेंट जितना छोटा डिवाइज बनेगा आपकी सांसों का सुरक्षा कवच
Wearable Air Purifier: यह एक छोटा सा वियरेबल डिवाइस है, जिसे आप नेकलेस या स्ट्रैप की तरह पहन सकते हैं.

Portable Air Purifier: आज के समय में बढ़ता एयर पॉल्यूशन हर किसी के लिए एक बड़ी चिंता बन चुका है. खासकर दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों में सांस लेना भी चुनौती बन जाता है. अब तक लोग खुद को बचाने के लिए मास्क या घर में एयर प्यूरीफायर का सहारा लेते थे, लेकिन बाहर निकलते ही यह सुरक्षा खत्म हो जाती थी. इसी समस्या का समाधान लेकर आया है एक नया वियरेबल एयर प्यूरीफायर, जिसे आप गले में पेंडेंट की तरह पहन सकते हैं. यह छोटा, हल्का और स्मार्ट डिवाइस आपके आसपास की हवा को साफ करने का दावा करता है, जिससे आप जहां भी हों, सुरक्षित सांस ले सकें.

क्या है यह नया एयर कवच?

यह एक छोटा सा वियरेबल डिवाइस है, जिसे आप नेकलेस या स्ट्रैप की तरह पहन सकते हैं. इसका नाम पेबल है और इसे भारतीय स्टार्टअप Atovio ने बनाया है. यह डिवाइस आपके चेहरे के आसपास एक साफ हवा का जोन बनाता है, जिससे प्रदूषित कण कम हो जाते हैं.

कैसे काम करता है?

यह डिवाइस नेगेटिव आयन तकनीक का उपयोग करता है. यह हवा में मौजूद धूल, धुएं और अन्य हानिकारक कणों को न्यूट्रलाइज कर देता है. कंपनी के अनुसार, इसकी टेस्टिंग IIT Kanpur की नेशनल एयरोस्पेस फैसिलिटी (NAF) में की गई है, जहां यह लगभग 90% तक प्रदूषण कम करने में सक्षम पाया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

IQAir की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के करीब 80 शहर शामिल हैं. ऐसे में केवल घर के अंदर एयर प्यूरीफायर पर्याप्त नहीं है. बाहर भी एक पर्सनल प्रोटेक्शन जरूरी हो गया है और यही काम यह डिवाइस करता है.

क्या बनाता है इसे खास?

  • पूरी तरह मेड इन इंडिया और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन.
  • हल्का और स्टाइलिश, पेंडेंट की तरह पहन सकते हैं.
  • घर और बाहर दोनों जगह उपयोगी.
  • मास्क की झंझट से छुटकारा.

कीमत और उपलब्धता

इस डिवाइस की कीमत लगभग 3,500 रुपये बताई जा रही है. कंपनी के अनुसार, अब तक 40,000 से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wearable Air Purifier, Air Purifier, Air Pollution Protection, Personal Air Purifier, Portable Air Purifier
Get App for Better Experience
Install Now