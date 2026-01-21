विज्ञापन
दुर्गा कृष्णा का इंस्‍टाग्राम पर फूटा दर्द, साझा किया पोस्टपार्टम स्ट्रगल, कहा मैंने अपनी शादी खो दी, दुखी और परेशान हूं... जानें इस स्‍थिति‍ में क्‍या करें

यूजर्स दुर्गा की बात से सहमत नजर आ रहे हैं और इस बात को स्वीकार रहे हैं कि मां बनने के बाद एक महिला के जीवन में किस तरह बड़े बदलाव आते हैं.

पोस्टपार्टम स्ट्रगल पर वायरल हुआ एक्ट्रेस दुर्गा कृष्णा का पोस्ट

Actress Durga Krishnas Instagram post: मलयालम एक्ट्रेस दुर्गा कृष्णा ने सोशल मीडिया पर पोस्टपार्टम स्ट्रगल के अपने निजी अनुभव शेयर किए हैं. उन्होंने 2025 में अपनी बेटी के जन्म के बाद अपनी शादी में खुद को अकेला महसूस करने की बात कही है. उनकी पोस्ट्स ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. यूजर्स दुर्गा की बात से सहमत नजर आ रहे हैं और इस बात को स्वीकार रहे हैं कि मां बनने के बाद एक महिला के जीवन में किस तरह बड़े बदलाव आते हैं.

पोस्ट में क्या बोलीं दुर्गा कृष्णा

अपने बच्चे को गोद में लिए हुए एक तस्वीर के साथ फेसबुक स्टोरी में, कृष्णा ने लिखा, "आप अपने बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, लेकिन आपको कौन गोद में लिए हुए है?" यह सवाल उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा और उन्हें अपने पोस्टपार्टम अनुभव शेयर करने के लिए इनवाइट किया, जो नई मांओं के बीच एक आम भावना को दिखाता है.

कृष्णा ने अपनी भावनाओं के बारे में बताया, "मुझे यह बात जोर से कहनी है: मैं अपने बच्चे के लिए पूरी तरह से दीवानी हूं, लेकिन मैं एक गहरे दुख से भी जूझ रही हूं जिसे मैं उन लोगों को नहीं समझा सकती जो सिर्फ ऊपरी तौर पर देखते हैं. मैं इस सारे प्यार के बीच डूब रही हूं. सच तो यह है कि मुझे लगता है कि मैंने अपने पति को खो दिया है और सिर्फ एक को-पेरेंट पाया है. जो इंसान प्रेग्नेंसी के दौरान मेरा ख्याल रखता था, वह गायब हो गया है, उसकी जगह किसी ऐसे इंसान ने ले ली है जो सिर्फ बच्चे को देखता है, जबकि मैं गायब हो गई हूं."

उन्होंने आगे उन बलिदानों के बारे में बताया जो उन्होंने किए हैं, "मैंने अपने करियर, अपने शरीर, अपनी सेहत और अपनी नींद का बलिदान दिया है. मैं ही हूं जो रात की खामोशी में जागती हूं जबकि वह दूसरे कमरे में सोता है. मैं अपने बच्चे को अपनी बची हुई हर चीज से पकड़े हुए हूं, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि कोई मुझे नहीं पकड़े हुए है. मैंने सिर्फ रोल नहीं बदले हैं; मुझे लगता है कि मैंने अपनी शादी खो दी है. मैं उस ज़िंदगी के लिए दीवानी हूं जिसे मैंने बनाया है, लेकिन मैं अब जिस ज़िंदगी में जी रही हूं, उसके अकेलेपन से दुखी हूं."

यूजर्स ने किया सपोर्ट

कृष्णा के बयान रेडिट पर शेयर किए गए, जहां यूजर्स ने सपोर्ट के मैसेज दिए. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में क्या कहूं. मजबूत रहो दुर्गा." एक और सपोर्टर ने ऐसे अनुभवों के आम होने पर कमेंट किया, "यह आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होता है. शादी सिर्फ धूप और इंद्रधनुष नहीं है. पोस्टपार्टम सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है जिससे कोई भी महिला गुजरती है."

दुर्गा कृष्णा के बारे में

दुर्गा कृष्णा ने 2021 में प्रोड्यूसर अर्जुन रविंद्रन से शादी की थी. उनकी बेटी का जन्म 2025 में हुआ. रविंद्रन 2021 में आई फिल्म कन्फेशन्स ऑफ़ ए कुकू के प्रोड्यूसर थे, जिसमें कृष्णा ने एक्टिंग की थी. वह आखिरी बार 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म थंकमणि में दिखी थीं और अब मोहनलाल के साथ आने वाली फिल्म राम में नजर आएंगी.

पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन से उबरने के टिप्स

नई मांओं के लिए डिलीवरी के बाद खुद का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि बच्चे का. यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी सेहत और खुशहाली को बरकरार रख सकती हैं:

1. थाली में सजाएं सेहत (हेल्दी डाइट)

मां बनने के बाद खान-पान में लापरवाही न बरतें. अपनी डाइट को पोषण से भरने के लिए थाली में गाजर के स्लाइस, कद्दूकस किया हुआ पनीर या सेब के टुकड़ों के साथ पीनट बटर (मूंगफली का मक्खन) जैसी चीजें शामिल करें. ये विकल्प न केवल आसानी से उपलब्ध हैं, बल्कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन (प्रसव के बाद का तनाव) से लड़ने में भी मदद करेंगे.

2. ओमेगा-3 है बहुत जरूरी

डिलीवरी के बाद शरीर में अक्सर DHA का लेवल गिर जाता है. *जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर* की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन महिलाओं में इसकी कमी होती है, उनमें डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप शाकाहारी हैं, तो ओमेगा-3 के लिए अलसी के तेल का इस्तेमाल करें या एक्सपर्ट की सलाह पर सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं.

3. अधूरी नींद को ऐसे करें पूरा

एक स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद अनिवार्य है, जो छोटे बच्चे के साथ मुमकिन नहीं लगती. इसका समाधान यह है कि आप बच्चे के साथ करीब 9-10 घंटे बिस्तर पर बिताएं, ताकि टुकड़ों-टुकड़ों में आपकी 7-8 घंटे की नींद पूरी हो सके. सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है— 'जब बच्चा सोए, तब आप भी सोएं.'

4. 'मी-टाइम' को न करें इग्नोर

पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें. इस दौरान बच्चे की जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों को सौंप दें. अपनी पसंद की किताब पढ़ें, फिल्म देखें या कोई भी शौक पूरा करें. याद रखें, एक खुशहाल मां ही बच्चे का बेहतर ख्याल रख सकती है, इसलिए खुद को प्राथमिकता देना सीखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

