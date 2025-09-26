हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती है? ये 5 सुपरफूड बॉडी में भर देंगे जान...

Superfoods : आपको भी बिना किसी बीमारी के थकान और कमजोरी महसूस होती है और शरीर में हरदम दर्द बनी रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है. आजकल की लाइफस्टाइल और जंक फूड खाने की आदत ने हमारी बॉडी को अंदर से कमजोर बना दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं, कौन से फूड खाने से आप अपनी शरीर में फिर से जान फूंक सकते हैं.

Vitamin D deficiency: क्यों इसे 'साइलेंट किलर' कहते हैं और कैसे करें इसकी कमी पूरी, जानिए यहां

कमजोरी दूर करने के 5 सुपरफूड्स

रोजाना हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, अलग-अलग तरह के साग, पत्तागोभी, ब्रोकली, केल और शलजम का सेवन करें. इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी12 होता है. इसके साथ ही, साबुत अनाज को पकाकर खाएं. ये सब मिलकर आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएंगे.

अगर आपको लगता है कि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची और बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो सुबह-सुबह 3-4 केले खा लीजिए. केले में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोटैशियम, फाइबर और कई तरह के विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इंस्टैंट एनर्जी देंगे.

अगर आपको बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो अब आपको ऐसे खाने की जरूरत है जो ठोस और प्रोटीन से भरपूर हो. हर दिन कम से कम एक कटोरी दाल जरूर खाएं. सब्जियों में ब्लैक बीन्स, राजमा, भीगे हुए बादाम और हरी मटर को अपनी डाइट में शामिल करें.

अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो अंडे, मछली और चिकन ब्रेस्ट का सेवन करें. फलों में एवोकाडो और सेब भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं. प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को बनाने और उन्हें मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है.

अगर आपकी कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो कुछ दिन चिया सीड्स, कद्दू के बीज (पंपकिन सीड्स), सब्जा सीड्स और अलसी के बीज को पानी में भिगोकर खाएं. इन छोटे-छोटे बीजों में कमाल की ताकत होती है.ये फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.

ड्राई फ्रूट्स

रात को कुछ बादाम और अखरोट भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इन्हें खाएं. आप नाश्ते में भी बादाम और काजू को शामिल कर सकते हैं. सिर्फ 7 दिनों तक अगर आप इन ड्राई फ्रूट्स का रोजाना सेवन करेंगे, तो आप अपने शरीर में गजब का बदलाव महसूस करेंगे. ड्राई फ्रूट्स एनर्जी, हेल्दी फैट और कई विटामिन्स का पावरहाउस होते हैं.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)