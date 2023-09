सीने में जलन और एसिडिटी का रामबाण उपाय, बस झट से कर लीजिए ये 3 काम, डायजेशन भी दुरुस्त होगा

एसिडिटी से बचने के लिए अपने दिन की शुरुआत भीगी हुई किशमिश से करें.

How To Get Rid of Acidity: एसिडिटी एक आम पाचन समस्या है. ऐसा तब होता है जब पेट में एसिड का ज्यादा स्राव होता है. इससे जलन, सांसों की दुर्गंध, पेट में दर्द और बहुत कुछ हो सकता है. ये आपके इसोफेगस की परत को भी परेशान कर सकता है. एसिडिटी के कारण बहुत परेशानी हो सकती है. हालांकि, कुछ फूड्स और उपचार प्राकृतिक रूप से एसिडिटी से निपटने में मदद कर सकते हैं. हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सेलिब्रिटी पोषण विशेषज्ञ ऋजुता दिवेकर ने 3 सरल टिप्स शेयर किए हैं जो आपके पेट को शांत करने और एसिडिटी को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद कर सकती हैं.

एसिडिटी के 3 घरेलू उपाय | 3 Home Remedies For Acidity

1. भीगी हुई किशमिश