पेट निकलने लगा है? न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने बताईं पुरुषों के लिए 3 जरूरी एक्सरसाइज

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल और बढ़ते स्ट्रेस के बीच पुरुष अक्सर अपनी फिटनेस और लुक को लेकर परेशान रहते हैं. झड़ते बाल, बेजान स्किन और पेट के आसपास जमा होती चर्बी (belly fat) ज्यादातर पुरुषों की एक आम समस्या बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक सही वर्कआउट रूटीन से आप इन सभी समस्याओं से एक साथ छुटकारा पा सकते हैं?

मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहतरीन फिटनेस टिप्स शेयर किए हैं. उन्होंने पुरुषों के लिए तीन ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताई हैं, जो न केवल मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती हैं, बल्कि आपकी स्किन, बालों की सेहत और ओवरऑल फिटनेस को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं.

यहां देखें वीडि‍यो -

पुरुषों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फायदे

अक्सर लोग सोचते हैं कि वजन घटाने या पेट कम करने के लिए सिर्फ कार्डियो या रनिंग ही काफी है, पर ऐसा नहीं है. रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन (खून का दौरा) सुधरता है, हार्मोन का बैलेंस बेहतर होता है और मांसपेशियों की सेहत अच्छी होती है.

जब बॉडी का सर्कुलेशन सही रहता है, तो बालों की जड़ों और स्किन तक जरूरी पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आता है. इसके साथ ही, यह बेली फैट को कम करने में भी बहुत मददगार है.

पुरुषों के लिए सबसे जरूरी 3 एक्सरसाइज

रुजुता दिवेकर के अनुसार पुरुषों को फिटनेस रूटीन में इन 3 एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए:

स्क्वाट्स डेडलिफ्ट्स चेस्ट प्रेस

Squats Deadlifts Chest Press ये एक्सरसाइज मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ाने, कैलोरी बर्न करने और ओवरऑल फिटनेस सुधारने में मदद कर सकती हैं।

रुजुता दिवेकर के अनुसार, पुरुषों को अपने रूटीन में ये 3 एक्सरसाइज जरूर शामिल करनी चाहिए:

1. स्क्वाट्स (Squats)

स्क्वाट्स एक बेहतरीन कंपाउंड मूवमेंट है जो एक साथ आपके लोअर बॉडी (पैर, जांघ), कोर और पीठ की मांसपेशियों को एक्टिव करता है. इसे करने से न सिर्फ स्टैमिना बढ़ता है और पॉश्चर सुधरता है, बल्कि कैलोरी भी बहुत तेजी से बर्न होती है. अगर आप पेट की चर्बी को कम करके एक फ्लैट टमी चाहते हैं, तो स्क्वाट्स को बिल्कुल भी मिस न करें.

2. डेडलिफ्ट्स (Deadlifts)

डेडलिफ्ट को फुल बॉडी वर्कआउट माना जाता है क्योंकि यह एक साथ कई मसल्स ग्रुप पर काम करती है. यह आपके पूरे शरीर के पॉश्चर को ठीक करने और बॉडी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है.

इसे रेगुलर करने से शरीर की ताकत (strength) बढ़ती है, जिससे आप दिनभर एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आपका फिजिकल परफॉर्मेंस भी सुधरता है.

3. चेस्ट प्रेस (Chest Press)

यह एक्सरसाइज आपके चेस्ट (सीने), कंधों और ट्राइसेप्स की मांसपेशियों को टारगेट करती है. चेस्ट प्रेस करने से अपर-बॉडी की स्ट्रेंथ मजबूत होती है और पुरुषों को एक मस्कुलर और बैलेंस्ड बॉडी शेप मिलता है.

हार्मोन और ओवरऑल हेल्थ का कनेक्शन

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, ये तीनों एक्सरसाइज शरीर में जरूरी हार्मोन्स जैसे- टेस्टोस्टेरोन (testosterone), डोपामाइन और ग्रोथ हार्मोन के लेवल को सही बनाए रखने में मदद करती हैं.

पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल मसल रिकवरी, अच्छे मूड और बेहतर फिजिकल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. वहीं डोपामाइन आपको मानसिक रूप से खुश और एक्टिव रखता है.

कंसिस्टेंसी से ही मिलेंगे बेस्ट रिजल्ट्स

वर्कआउट के मामले में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता (consistency). हफ्ते में एक या दो दिन बहुत ज्यादा भारी वर्कआउट करने से बेहतर है कि आप रोज छोटे और रेगुलर जिम सेशन करें.

एक सिंपल और सही रूटीन के साथ-साथ अच्छी नींद, भरपूर पानी (hydration) और घर का बना पोषण से भरपूर खाना खाने से आप लंबे समय तक फिट और हैंडसम दिख सकते हैं.

हफ्ते में कितनी बार करनी चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?

शुरुआती लोग सप्ताह में 2-3 दिन से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि अनुभवी लोग 3-5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। सही तकनीक और पर्याप्त रिकवरी भी जरूरी है.

तो देर किस बात की? आज ही से इन तीन एक्सरसाइज को अपने फिटनेस रूटीन का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद देखें!

