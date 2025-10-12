विज्ञापन
हरियाणा IPS सुसाइड केस में महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम, DGP को हटाने के साथ रखी गई ये मांगें

महापंचायत में लिए गए फैसलों का मेमोरेंडम चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को सौंपा जाएगा. 

हरियाणा IPS सुसाइड केस में महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम, DGP को हटाने के साथ रखी गई ये मांगें
  • चंडीगढ़ में वाल्मीकि समाज ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को 48 घंटे के भीतर हटाने की मांग की है
  • वाल्मीकि समाज ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर कर्मचारी सरकारी कामकाज छोड़ देंगे
  • महापंचायत का मेमोरेंडम चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को सौंपा जाएगा
चंडीगढ़:

चंडीगढ़ में आयोजित महापंचायत में वाल्मीकि समाज ने चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को 48 घंटे का समय दिया है. महापंचायत में सबसे पहले मांग की गई कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को 48 घंटे के भीतर उनके पद से हटाया जाए. समाज ने चेतावनी दी है कि यदि यह मांग पूरी नहीं होती है तो 48 घंटे बाद हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यरत वाल्मीकि समाज के कर्मचारी सरकारी कामकाज छोड़ देंगे.

जातिगत प्रताड़ना बनी खुदकुशी की वजह

महापंचायत में लिए गए फैसलों का मेमोरेंडम चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को सौंपा जाएगा. भारतीय पुलिस सेवा के इस वरिष्ठ अधिकारी ने कथित तौर पर जातिगत प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में उनकी पत्नी इंसाफ की गुहार लगा रही है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आईपीएस पूरन कुमार की अमनीत कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर परिवार को ढांढस बंधवाया और घटना की निंदा भी की.

ये भी पढ़ें : IPS पूरन कुमार की मौत मिस्ट्री सियासत में उलझी, FIR में जोड़ी गई गंभीर धाराएं, जानें सुसाइड के कितने किरदार

वाई पूरन कुमार के लिए इंसाफ की मांग

वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला. आम आदमी पार्टी ने IPS वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्यभर में कैंडल मार्च का आयोजन किया है. अमृतसर में मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के नेतृत्व में भंडारी पुल से हॉल गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया. जालंधर में मंत्री मोहिंदर भगत के नेतृत्व में कॉरपोरेशन चौक से लव कुश चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन हुआ.

ये भी पढ़ें : IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामले पर गरमाई सियासत, घर पर नेताओं का तांता, कांग्रेस का 3 दिन प्रदर्शन का ऐलान

जगह-जगह पर निकाला गया कैंडल मार्च

इसके अलावा पटियाला विधायक गुरदेव सिंह देव मान के नेतृत्व में शेरावाला गेट से ओएम मैक्स मॉल तक कैंडल मार्च निकाला गया. वहीं बठिंडा में विधायक जगरूप सिंह गिल के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड चौक से हनुमान चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन हुआ. जबकि चंडीगढ़ में आप चंडीगढ़ के प्रधान डीएसपी विजय पाल के नेतृत्व में अरोमा लाइट्स पॉइंट चौक से किरण सिनेमा तक कैंडल मार्च निकाला गया।

