हरियाणा IPS सुसाइड केस में महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम, DGP को हटाने के साथ रखी गई ये मांगें

चंडीगढ़ में आयोजित महापंचायत में वाल्मीकि समाज ने चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को 48 घंटे का समय दिया है. महापंचायत में सबसे पहले मांग की गई कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को 48 घंटे के भीतर उनके पद से हटाया जाए. समाज ने चेतावनी दी है कि यदि यह मांग पूरी नहीं होती है तो 48 घंटे बाद हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यरत वाल्मीकि समाज के कर्मचारी सरकारी कामकाज छोड़ देंगे.

जातिगत प्रताड़ना बनी खुदकुशी की वजह

महापंचायत में लिए गए फैसलों का मेमोरेंडम चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को सौंपा जाएगा. भारतीय पुलिस सेवा के इस वरिष्ठ अधिकारी ने कथित तौर पर जातिगत प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में उनकी पत्नी इंसाफ की गुहार लगा रही है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आईपीएस पूरन कुमार की अमनीत कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर परिवार को ढांढस बंधवाया और घटना की निंदा भी की.

वाई पूरन कुमार के लिए इंसाफ की मांग

वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला. आम आदमी पार्टी ने IPS वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्यभर में कैंडल मार्च का आयोजन किया है. अमृतसर में मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के नेतृत्व में भंडारी पुल से हॉल गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया. जालंधर में मंत्री मोहिंदर भगत के नेतृत्व में कॉरपोरेशन चौक से लव कुश चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन हुआ.

जगह-जगह पर निकाला गया कैंडल मार्च