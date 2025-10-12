विज्ञापन
विशेष लिंक

IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामले पर गरमाई सियासत, घर पर नेताओं काका तांता, कांग्रेस का 3 दिन प्रदर्शन का ऐलान

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह आईपीएस वाई पूरन सिंह के परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है. इसे देखते हुए कांग्रेस ने आने वाले 3 दिनों में कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

Read Time: 6 mins
Share
IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामले पर गरमाई सियासत, घर पर नेताओं काका तांता, कांग्रेस का 3 दिन प्रदर्शन का ऐलान
  • सीनियर IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद राजनीतिक दलों ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं
  • हरियाणा कांग्रेस ने न्याय की मांग करते हुए 3 दिनों तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है
  • पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पूरन कुमार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के आत्महत्या का विवाद अब राजनीतिक रंग ले रहा है. शनिवार को कई दलों के नेताओं ने पूरन कुमार की पत्नी और परिजनों से मुलाकात की और हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए. हरियाणा कांग्रेस ने अगले 3 दिनों तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इस बीच रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया को पद से हटाने से खाप पंचायतों के नाराज होने की खबर है. रविवार को इस मुद्दे पर डीसी को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है. 

हरियाणा कांग्रेस करेगी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन 

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह शनिवार को सीनियर आईपीएस वाई पूरन सिंह के परिवार से मिलने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पहुंचे. कांग्रेस नेता ने कहा कि इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है. लोगों की आंखों में आंसू हैं और उनके मन में सवाल है कि आम लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी अगर न्याय नहीं मिलता तो आम जनता का क्या होगा. इसे देखते हुए कांग्रेस ने आने वाले 3 दिनों में कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है. 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया टॉर्चर का आरोप

राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि आईपीएस अधिकारी को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था और इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा था कि उनको आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा. उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कौर से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि इस न्याय की लड़ाई में वे अकेली नहीं हैं, पूरा समाज और पार्टी उनके साथ है. दोषियों को सजा दिलाने तक यह संघर्ष जारी रहेगा. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी लोग आएंगे. मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा.

दीपेंद्र हुड्डा बोले, न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को कहा कि एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ और होनहार आईपीएस अधिकारी को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा होगा. उसके बाद न्याय में विलंब हुआ. इसके कारण उनकी पत्नी को पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जातिगत उत्पीड़न के आरोप उन पर लगे हैं जो खुद कानून-व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं. पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है. जब न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में हों तो पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है. दलित समाज समेत पूरा देश आज देश-प्रदेश की सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए.

पंजाब की बेटी के साथ खड़े हैंः सीएम भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान कहा कि परिवार के दुख को शब्दों में नहीं बताया जा सकता. सीएम मान ने कहा कि अमनीत पी. कुमार हरियाणा में आईएएस हैं, पंजाब की बेटी और सीनियर अधिकारी हैं, लेकिन उनको भी इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है. मैंने राज्यपाल से मुलाकात करके कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और परिवार से बात करके उनकी समस्याओं को दूर करें.  आईपीएस वाई. पूरन जी की पत्नी खुद आईएएस अधिकारी हैं और पंजाब की बेटी हैं. आज पूरा पंजाब अपनी बेटी के साथ खड़ा है. 

दलित होने के कारण प्रताड़ित कियाः मनीष सिसोदिया 

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचकर आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी. सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि एक पढ़े-लिखे, सक्षम परिवार का बेटा...सिर्फ दलित होने की वजह से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे अपनी जान तक लेनी पड़ी. सोचिए, अगर एक दलित आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, अगर देश के चीफ जस्टिस तक को अपमानित किया जा सकता है तो एक आम दलित नागरिक के साथ ये लोग क्या-क्या करेंगे. उन्होंने लिखा कि शर्म आती है ऐसे नेतृत्व पर, जो अपराधियों पर कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रहा. 

सीएम सैनी बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

इधर, आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. हमारी सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी. अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो हम उसे नहीं बख्सेंगे. विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि जैसे ही जापान में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन की सूचना मिली, हमने उनकी पत्नी का ढांढस बंधाया और अधिकारियों को उनके साथ घर भेजा. इस मामले में हरियाणा सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया को उनके पद से हटा दिया है. इस बीच, पंचकूला में शनिवार को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक जताया गया. भाजपा के नेताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

यह सामाजिक न्याय पर चोट: कुमारी सैलजा

कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा भी पूरन कुमार के परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचीं. सैलजा ने कहा कि यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक मर्यादाओं पर गहरी चोट है. मुझे समझ नहीं आता कि सरकार कैसे काम कर रही है. जब न्याय की बात आती है तो सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए. जब पूरन कुमार का परिवार शव गृह पहुंचा, तो उन्हें बताया गया कि उनका शव कहीं और ले जाया गया है. सारे सबूत सामने हैं और पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है. यह पूरे दलित समुदाय और समाज के लिए परीक्षा की घड़ी है.

रोहतक एसपी का तबादला सिर्फ दिखावाः चन्नी

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने रोहतक पहुंचकर आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पूरन कुमार की मौत को सुसाइड नहीं, बल्कि शहादत कहा. चन्नी ने कहा कि पूरन कुमार की आत्महत्या दरअसल एक संगठित और मनुवादी सोच की परिणति है. उन्होंने कहा कि पूरन कुमार एक संवेदनशील और संविधाननिष्ठ अधिकारी थे, जिन्होंने दलितों और कमजोर वर्गों के हक में आवाज उठाई. चन्नी ने रोहतक के एसपी के तबादले को सिर्फ एक दिखावा बताया और कहा कि तबादले होते रहते हैं, लेकिन यह सजा नहीं है. सजा तब मानी जाएगी जब असल दोषियों को जेल भेजा जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IPS Y Puran Kumar Suicide Case, Haryana Congress, IPS Puran Kumar Suicide Case
Get App for Better Experience
Install Now