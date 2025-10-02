पत्नी की फोटो सोशल मीडिया पर डाली, हो गया कांड, पति के तोड़े हाथ-पैर, हरियाणा की कहानी डरा देगी

हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर में एक शख्स को लव मैरिज करना और पत्नी के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया, युवती के गुस्साए परिजन ने उस पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया और उसके दोनों हाथ-पैर तोड़ डाले. घायल युवक का इलाज फिलहाल खानपुर पीजीआई में चल रहा है. युवक के पिता की शिकायत पर गन्नौर थाना पुलिस ने युवती के पिता, चाचा और अन्य 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

पानीपत के गांव पट्टी कल्याना के रहने वाले पीड़ित युवक कुणाल ने बताया कि उसने पिछले साल दिल्ली की रहने वाली कोमल नाम की युवती से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में लव मैरिज की थी. शादी के बाद वे कुछ समय साथ रहे, लेकिन बाद में युवती अचानक घर से चली गई. युवती ने कुणाल पर मारपीट का केस दर्ज करवाने के साथ ही उससे ₹30 हजार प्रति माह खर्चे की डिमांड भी की, जबकि कुणाल की सैलरी सिर्फ ₹12 हजार है. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होनी है.

परिजनों ने कर दी दूसरी शादी

इस बीच, युवती के परिजनों ने उत्तर प्रदेश के शामली में उसकी दूसरी शादी कर दी. बताया जा रहा है कि कुणाल ने कोमल के साथ अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रखी थीं, जिसके कारण कोमल की नई ससुराल में उससे सवाल-जवाब हो रहे थे.

बाइक रोककर किया जानलेवा हमला

कुणाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 सितंबर को वह अपने पिता के साथ गन्नौर से बाइक पर गांव लौट रहा था. रास्ते में बादशाही रोड पर दो बाइकों पर सवार 4-5 युवकों ने उन्हें रोका और लाठी-डंडों तथा तेजधार हथियारों से हमला कर दिया. कुणाल का आरोप है कि हमलावरों में युवती का पिता सतीश और चाचा राकेश भी मौजूद थे. हमलावरों ने कुणाल के दोनों हाथ और पैर तोड़ डाले. इस हमले का मुख्य कारण सोशल मीडिया पर कोमल के साथ तस्वीरें शेयर करना बताया गया है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सोनीपत पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित युवक के पिता की शिकायत पर युवती के पिता, चाचा और अन्य लोगों के खिलाफ गन्नौर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने धारा 110, 115(2), 126(2), 191(3), 190, 351(3) BNS के तहत केस दर्ज किया है और मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.