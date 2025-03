Haryana Nikay Chunav 2025 LIVE: हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 12 मार्च को आएंगे नतीजे

LIVE: हरियाणा में नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं. वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेंगे. जबकि परिणाम 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे. 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए ये चुनाव हो रहे हैं. आज 55 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं. इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के एक मतदान केंद्र पर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपना वोट डाला. करनाल में, नगर पालिका असंध में प्रधान पद पद के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है. वोट डालने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि "सभी को वोट डालना चाहिए. हर आदमी को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए. मेरा अपील है कि सभी वोट डाले."

मैदान में हैं 39 प्रत्याशी

9 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 39 प्रत्याशी मैदान में हैं. पांच नगर परिषदों के लिए कुल 27 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं. 23 नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कल 151 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं. मतदान के दिन शराब बिक्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी

#WATCH | Haryana: Voting for the local body elections begins in the state. Visuals from a polling station in Jhajjar as people arrive to cast their vote. pic.twitter.com/2bui3BGiKY