महिला टीचर की हत्‍या पर हरियाणा में उबाल, सड़कों पर उतरे लोग, कई पुलिस अधिकारियों का तबादला

टीचर 11 अगस्त को स्कूल से निकलकर पास के एक नर्सिंग कॉलेज में गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विपक्षी दलों ने शिक्षिका की हत्या के मामले में हरियाणा सरकार पर निशाना साधा
  • हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गांव में 18 वर्षीय प्लेस्कूल टीचर की गला काटकर हत्या की गई.
  • सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनबीर सिंह को हटाकर नए एसपी की तैनाती की है.
  • मृतक टीचर का शव 13 अगस्त को खेत में मिला और परिवार ने पुलिस की लापरवाही के कारण अंतिम संस्कार से इनकार किया था
चंडीगढ़:

हरियाणा के भिवानी में 18 साल की प्लेस्कूल की टीचर हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है. भिवानी जिले के सिंघानी में टीचर हत्याकांड को लेकर चरखी दादरी के लोगों में काफी रोष है. मनीषा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने रोष मार्च निकाला. इस मामले में सरकार ने विवाद को विराम लगाने के लिए एसपी मनबीर सिंह को हटाकर नए एसपी की तैनाती कर दी है. कई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं. 

विपक्षी दलों ने प्लेस्कूल की 18 वर्षीया टीचर की हत्या को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी नीत हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह हत्या भाजपा के शासन में कानून-व्यवस्था के ध्वस्त होने का सबूत है. टीचर का शव 13 अगस्त को भिवानी जिले के सिंघानी गांव के एक खेत में मिला था. उसकी गला काटकर हत्या की गई थी. उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाया और हत्यारे की गिरफ्तारी होने तक उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया. रविवार को भिवानी के सैकड़ों ग्रामीणों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली-पिलानी मार्ग जाम कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने भिवानी में मीडिया को बताया कि मामले की जांच के लिए छह टीम गठित की गई हैं.

टीचर 11 अगस्त को स्कूल से निकलकर पास के एक नर्सिंग कॉलेज में गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. शुक्रवार को सैनी ने शिक्षिका की हत्या के मामले में भिवानी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) का तबादला करने और पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया था. 

सीएम सैनी ने कहा- परिवार को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी

रविवार शाम कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि वह राज्य की बेटी है और उसे और उसके परिवार को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है. सीएम सैनी ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सैनी ने कहा कि उन्हें नियमित अंतराल पर पुलिस से अपडेट मिल रहे हैं और मामले के संबंध में कई व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है. कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि इस हत्या ने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया है. उन्होंने एक बयान में कहा, 'यह न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि राज्य में कानून-व्यवस्था के ध्वस्त होने का भी एक स्पष्ट सबूत है.'

...तो शायद टीचर आज ज़िंदा होती

सैलजा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब टीचर का परिवार मदद के लिए पुलिस के पास गया, तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा, '...पुलिस ने यह कहकर मामले को टाल दिया कि 'लड़की भाग गई होगी, वह खुद ही वापस आ जाएगी.' अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, तो शायद टीचर आज ज़िंदा होती.' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कुछ पुलिसकर्मियों का निलंबन और एसपी का तबादला दिखावा मात्र है. असली अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और यह राज्य की जनता की सुरक्षा का मजाक है.' सैलजा ने कहा कि उनकी पार्टी हत्यारे की तत्काल गिरफ्तारी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करती है. उन्होंने कहा, 'आज पूरा प्रदेश पूछ रहा है: क्या हरियाणा की बेटियां सुरक्षित हैं? भाजपा सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए.'


'बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी'

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने की हत्या को एक 'काला धब्बा' करार दिया और कहा कि इसने भाजपा और उसके 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नारे की पोल खोल दी है. उन्होंने कहा, 'आज राज्य में हालात ऐसे हैं कि हरियाणा महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक बन गया है. भाजपा सरकार में बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी है.'

