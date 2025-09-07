विज्ञापन
गुरुग्राम में फ्लाईओवर के नीचे मिला युगांडा की महिला का अर्धनग्न और खून से लथपथ शव

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्‍हें इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से महिला का पासपोर्ट बरामद किया है, जिसमें पीड़िता की पहचान युगांडा की नागरिक के रूप में हुई है.

गुरुग्राम में फ्लाईओवर के नीचे मिला युगांडा की महिला का अर्धनग्न और खून से लथपथ शव
महिला के पासपोर्ट से उसकी पहचान की गई है. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे एक विदेशी महिला का शव अर्धनग्न और खून से लथपथ मिला.
  • पुलिस को महिला का पासपोर्ट मिला है, जिससे उसकी पहचान युगांडा की नागरिक नसीमवा मदीना के रूप में हुई.
  • मृतक महिला की उम्र 33 वर्ष बताई गई है और मामले की पुष्टि के लिए पुलिस जांच शुरू कर दी गई है.
गुरुग्राम:

गुरुग्राम में रविवार सुबह एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. यह शव एक विदेशी महिला का था, जो पुलिस को अर्धनग्न अवस्‍था में मिला. पुलिस ने बताया कि शव को आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे से बरामद किया गया है. महिला का शव खून से लथपथ था. पुलिस को घटनास्‍थल से महिला का पासपोर्ट भी मिला है, जिसके बाद महिला की पहचान की जा सकी है. साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और महिला के परिवार से संपर्क करने की भी कोशिश की जा रही है. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्‍हें इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से महिला का पासपोर्ट बरामद किया है, जिसमें पीड़िता की पहचान युगांडा की नागरिक के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, महिला का नाम नसीमवा मदीना था और वह 33 साल की थी.  

खून से लथपथ था शव

पुलिस के अनुसार, उन्‍हें रविवार सुबह सूचना मिली थी कि आईएमटी मानेसर चौक के पास राजमार्ग की सर्विस रोड पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है. 

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसने शव को अर्धनग्न हालत में खून से लथपथ पाया. 

पासपोर्ट से हुई पहचान

उन्होंने बताया कि महिला की पहचान उसके पास से मिले पासपोर्ट के आधार पर की गई और उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के प्रयास जारी हैं. 

प्रवक्ता ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है. 
 

