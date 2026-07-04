विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: गुरुग्राम में 'गलाघोंटू गैंग' एक्टिव, मोबाइल देखते ही घोंटते हैं गला, बेसुध कर लूट ले जाते हैं सामान

गुरुग्राम में कथित 'गलाघोंटू गैंग' की सक्रियता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. प्रेम नगर में 10 वर्षीय बच्चे का गला दबाकर मोबाइल लूटने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को काबू किया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share

गुरुग्राम की सड़कों पर इन दिनों एक ऐसी वारदात चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. आरोप है कि कुछ बदमाश पैदल चलते समय मोबाइल में व्यस्त लोगों को निशाना बना रहे हैं. वे पीछे से आकर अचानक गला दबाते हैं, जिससे पीड़ित कुछ देर के लिए संभल नहीं पाता और इसी दौरान उसका मोबाइल व अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी एक घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है. 

साहिल मनचंदा की रिपोर्ट...

प्रेम नगर में बच्चे को बनाया शिकार

ताजा मामला गुरुग्राम के प्रेम नगर इलाके का है. पुलिस के अनुसार, एक 10 वर्षीय बच्चा किसी का मोबाइल फोन लौटाने जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आए एक युवक ने उसे दबोच लिया. आरोप है कि युवक ने बच्चे का गला दबाया और उसके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि बच्चा खुद को संभाल ही नहीं पाया.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी पीछे से आता है और अचानक बच्चे पर हमला कर देता है. कुछ ही सेकंड के भीतर वह मोबाइल लेकर भाग निकलता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में डर और नाराजगी दोनों देखने को मिली.

सोशल मीडिया पर 'गलाघोंटू गैंग' की चर्चा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे कथित "गलाघोंटू गैंग" की करतूत बताया. कई लोगों का दावा है कि यह गैंग राह चलते लोगों, खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाता है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी संगठित गैंग की पुष्टि नहीं की है और मामले की पड़ताल कर रही है.

पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. जांच के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को काबू कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह अकेला था या उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे. अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर चलते समय सतर्क रहें. खासकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए आसपास के माहौल पर भी नजर बनाए रखें. अधिकारियों का कहना है कि सावधानी बरतकर इस तरह की घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सकता है. इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurugram Crime News, Gurugram Robbery Video, Mobile Snatching Case, Haryana Crime News Hindi, Mobile Theft News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com