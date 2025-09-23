विज्ञापन
Haryana Crime News: ढाबे पर खाने के लिए रुके थे 2 दोस्त, तभी पीछे आई थार ने खेला खूनी खेल

फरीदाबाद में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. यहां एक महिंद्रा थार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को टक्कर मार दी.

  • फरीदाबाद में महिंद्रा थार कार ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मारी, जिसमें मनोज कुमार की मौत हो गई
  • मृतक मनोज और उसका दोस्त वृंदावन धर्म ढाबा पर खाना खाने के बाद लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ था
  • थार कार में चार नशे में युवक थे जिन्होंने विरोध करने पर जानबूझकर दूसरी बार मोटरसाइकिल को टक्कर मारी
फरीदाबाद:

फरीदाबाद में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. यहां एक महिंद्रा थार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में मनोज कुमार नाम के शख्स की मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने इसे जानबूझकर की गई हत्या बताया है. मृतक फरीदाबाद के भड़ाना नगला पार्ट 2 का रहने वाला था.

पुलिस को दिए बयान में मृतक मनोज के भाई अनिल कुमार ने बताया कि उसके भाई और दोस्त वृंदावन से लौट रहे थे और फरीदाबाद के धर्म ढाबा पर खाना खाने के लिए रुके थे. तभी पीछे से आ रही एक महिंद्रा थार कार ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. थार में चार युवक सवार थे और सभी नशे की हालत में थे. 

जब बाइक सवारों ने इसका विरोध किया, तो थार सवार युवकों ने जानबूझकर दोबारा टक्कर मारी, जिससे मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल मनोज को तुरंत फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. फरीदाबाद पुलिस ने बताया है कि थार गाड़ी हमने सीज कर ली है. थार ACP की है. थार में 3 से 4 लड़के बैठे थे, सभी कोई राउंड कर लिया गया है. फरीदाबाद पुलिस का दावा है कि थार में ACP नहीं बैठे थे. 

मृतक के परिजन ने कहा- "चाहे कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, और उसे पकड़ा जाएगा. हम सब इकट्ठा होंगे और इस मामले में सीपी (पुलिस कमिश्नर) से मिलेंगे. हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. हमें न्याय के लिए कहीं भी जाना पड़े, यहां तक कि सीएम के पास भी जाएंगे"

