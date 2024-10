Haryana Election Results: अनिल विज अपनी हार के बाद भी मुस्कुराते और जोश में नजर आए, देखिए VIDEO

अनिल विज अंबाला कैंट सीट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने शुरूआत में पिछड़ने के बाद अब बढ़त बना ली है. मतगणना स्थल पर पहुंचे अनिल विज कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए. टीवी स्क्रीन पर भाजपा की बढ़त को देखते हुए वे काफी खुश नजर आए. कार्यकर्ताओं का मनोबल भी उनके साथ काफी ऊंचा दिखा. यहां तक की कार्यकर्ता उनके सामने नारे भी लगाते नजर आए.

#WATCH | Haryana: BJP candidate from Ambala Cantt, Anil Vij joins party workers in monitoring the counting trends, at the party office in Ambala.



As per the latest EC data, the party is leading on 49 of the 90 seats. Anil Vij is trailing in his constituency. pic.twitter.com/NGt2bKpE3l