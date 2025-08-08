विज्ञापन
चार बार फायर, फिर पुलिस की गोली से घायल... सिंगर राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में रेकी का आरोपी पकड़ा

पुलिस पार्टी ने रमनदीप को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर चार फायर किए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी दो फायर किए, जिसमें से एक हवाई फायर किया गया और एक गोली पेट्रोल के पैर में लगी जिससे वह घायल हो गया. 

चार बार फायर, फिर पुलिस की गोली से घायल... सिंगर राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में रेकी का आरोपी पकड़ा
रमनदीप उर्फ पेट्रोल के पैर में गोली लगी है.
  • गुरुग्राम पुलिस ने रात एक बजे गुप्त सूचना के आधार पर मानेसर में रमनदीप उर्फ पेट्रोल के खिलाफ कार्रवाई की.
  • रमनदीप ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली रमनदीप के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया.
  • रमनदीप के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की रेकी भी शामिल है.
गुरुग्राम:

गुरुग्राम पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक कुख्यात बदमाश घायल हो गया. गुरुग्राम पुलिस की रात एक बजे गुप्‍त सूचना के आधार पर कार्रवाई की. पुजिस की रमनदीप उर्फ पेट्रोल के साथ मानेसर की घाटी में मुठभेड़ हुई. इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई और एक गोली रमनदीप के पैर में लगी. पुलिस ने आरोपी को अस्‍पताल में भर्ती कराया है. उसके खिलाफ बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में रेकी करने का आरोप भी है. 

दरअसल गुरुग्राम पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश रमनदीप उर्फ पेट्रोल मानेसर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की और रात तकरीबन एक बजे बाइक पर रमनदीप मानेसर पहुंचा. पुलिस को देखकर रमनदीप ने फायरिंग शुरू कर दी. 

पुलिस की गोली से घायल हुआ रमनदीप

पुलिस पार्टी ने रमनदीप को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर चार फायर किए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी दो फायर किए, जिसमें से एक हवाई फायर किया गया और एक गोली पेट्रोल के पैर में लगी जिससे वह घायल हो गया. 

गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.  

रमनदीप के खिलाफ कई मामले 

पुलिस ने बताया कि रमनदीप सिरसा का निवासी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में रेकी करने का आरोप भी है. पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि आरोपी रमनदीप उर्फ पेट्रोल के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. वह एक कुख्यात बदमाश है और उसके खिलाफ हत्या, लूट, जैसे एक दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं. कई मामलों में वह भगोड़ा घोषित हो चुका है और कई मामलों में वह जमानत पर है. 
 

