विज्ञापन
विशेष लिंक

चोरी करने नेपाल से आता था वो... इस अजब चोर की बड़ी गजब कहानी!

पकड़े गए चोर का नाम जगत बहादुर है. चोरी करते वक्त वह पकड़ा न जाए और आराम से घटना को अंजाम दे सके इसलिए वह घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर देता था. जब ये लोग बेहोश हो जाते थे तो फिर इत्मीनान से घर के सामान पर अपना हाथ साफ करता था.

Read Time: 3 mins
Share
चोरी करने नेपाल से आता था वो... इस अजब चोर की बड़ी गजब कहानी!
नेपाली चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा.
  • गुरुग्राम पुलिस ने नेपाल से आकर भारत में चोरी करने वाले शातिर चोर जगत बहादुर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है.
  • चोर फेसबुक पर नाम बदलकर नेपाली मूल के घरों में काम करने वाले लोगों से दोस्ती कर चोरी की योजना बनाता था.
  • चोरी के दौरान वह घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करता था और फिर सामान चुराता था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुरुग्राम:

क्या आपने कभी ऐसे चोर के बारे में सुना है जो चोरी करने किसी दूसरे देश से आता हो और चोरी का सामान लेकर अपने देश वापस लौट जाता हो. गुरुग्राम पुलिस (Gurugram Encounter) ने एक ऐसे चोर को मुठभेड़ में धर दबोचा है जो भारत में चोरी करने के लिए दूसरे देश से आता था. वह यहां चोरी करता था और फिर वापस अपने देश चला चता था. ये चोर इतना शातिर है कि घरों में काम करने वाले नेपाली लोगों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था.

ये भी पढ़ें-दरिया है या समंदर.. ये देखो दिल्ली की बाढ़, ट्रेन की खिड़की से उफनती यमुना का ये डराने वाला VIDEO

नेपाल का गजब चोर, ऐसे करता था चोरी

ये चोर पहले तो फेसबुक पर अपना नाम बदलकर घरों में काम करने वाले नेपाली मूल के लड़के-लड़कियों से दोस्ती करता था और फिर उन लोगों के साथ मिलकर अपने मंसूबों को अंजाम देता था.पकड़े गए चोर का नाम जगत बहादुर है. चोरी करते वक्त वह पकड़ा न जाए और आराम से चोरी की घटना को अंजाम दे सके इसलिए वह घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर देता था. जब ये लोग बेहोश हो जाते थे तो फिर इत्मीनान से घर के सामान पर अपना हाथ साफ करता था.

टैक्सी से सामान घर ले जाता था शातिर चोर

चोरी के इस सामान को वह टैक्सी से नेपाल ले जाता था. अब यह शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है. गुरुग्राम पुलिस ने इसे एक एनकाउंटर के दौरान धर दबोचा है.नेपाल से आकर भारत में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात हैरान करने वाली है. हैरानी की बात ये भी है कि वह लंबे समय तक लोगों को निशाना बनाता रहा और पुलिस की नजरों से बचता रहा. अब यह पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस ने शातिर जगत बहादुर के पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए हैं, जिनमें 1 पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, 1 बैग, 1 लोहा काटने वाला कटर,1 प्लास, 1 पेचकाश और  घटनास्थल से 6 खाली कारतूस शामिल हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurugram News, Gurugram Police, Nepali Thief, Police Encounter, Nepali Thief Arrest
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com