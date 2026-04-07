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गुजरात के द्वारका में बच्चे को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला, लोगों में दहशत

गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जहां एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे को कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला।.इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है.

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गुजरात के द्वारका में बच्चे को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला, लोगों में दहशत

Dog Killed Child: गुजरात में देवभूमि द्वारका जिले में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है. यहां एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे को कुत्तों ने इस कदर नोचा कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई. आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से स्थानीय लोगों में भारी डर और दहशत का माहौल है.

द्वारका जिले के भाणवड क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. भाणवड के खरावाड़ इलाके में एक हिंसक कुत्ते ने पांच साल के मासूम बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है.

घर के पास खेलते वक्त किया हमला

जानकारी के अनुसार, मजदूरी के लिए आए एक प्रवासी श्रमिक परिवार का 5 वर्षीय पुत्र विराज ठाकरे अपने घर के पास खेल रहा था. इसी दौरान अचानक एक आवारा कुत्ते ने मासूम बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. बुरी तरह जख्मी हुए विराज ने इलाज के दौरान या कहें कि घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

अपने लाडले बेटे की असमय मृत्यु से श्रमिक परिवार में मातम छा गया है. खेलते-खेलते बच्चे की मौत हो जाने से परिवार के करुण विलाप ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है.

आवारा कुत्तों को खतरा बढ़ रहा

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे के कारण अब मासूम बच्चों की जान जा रही है. स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन इस आतंक को रोकने के लिए कब ठोस कदम उठाएगा? फिलहाल इस घटना के बाद पूरे खरावाड़ इलाके में डर का माहौल बना हुआ है.

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(जयदीप लखानी की रिपोर्ट)

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