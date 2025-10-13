गुजरात मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल संभव, नए चेहरों को मिल सकती है जगह

गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है. वहीं कुछ पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है. सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शन के आधार पर ये फैसला किया जाएगा. केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव इस वक्त दिल्ली में हैं.

जूनियरों का हो सकता है प्रमोशन

गौरतलब है कि गुजरात में अधिकतम 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं. अभी सीएम भूपेंद्र पटेल समत कुल 17 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं. इस हिसाब से अभी 10 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है. माना जा रहा है कि दूसरे दलों से बीजेपी में आए कुछ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है. सूत्रों ने बताया कि कुछ जूनियर मंत्रियों को भी प्रमोट किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि सभी जगह को नहीं भरा जाएगा और कुछ पद खाली रखे जाएंगे.

जातीय, क्षेत्रीय संतुलन को साधा जाएगा

निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े परिवर्तन किए जाएंगे. राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. मंत्रिमंडल में फेरबदल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा जाएगा. 2022 में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुआ है. हाल ही बीजेपी राज्य में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. ओबीसी नेता जगदीश विश्वकर्मा को गुजरात बीजेपी चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है. खास बात ये है कि वो भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री भी हैं. ऐसे में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा.