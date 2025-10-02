गुजरात बीजेपी को कल मिलेगा नया अध्यक्ष, किसे मिलेगी मिशन 2027 की जिम्मेदारी

गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए कल नामांकन पत्र दायर किया जाएगा. राज्य बीजेपी द्वारा जारी सूचना के अनुसार कल सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक नामांकन पत्र दायर किए जा सकेंगे. एक से अधिक नामांकन होने पर चार अक्टूबर शनिवार को चुनाव होगा. चूंकि बीजेपी संगठन चुनाव में एक ही नामांकन पत्र दायर होता है. लिहाजा कल सुबह ही गुजरात बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का इंतजार

खास बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव गुजरात और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव न होने पाने के कारण अटका हुआ है. माना जा रहा है कि गुजरात और उसके बाद यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी यूपी से सांसद हैं और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से. इसलिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन पत्र पर वे तब तक दस्तखत नहीं कर सकते जब तक कि इन दोनों ही प्रमुख राज्यों में संगठन चुनाव पूरे न हो जाएं.

बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत

गुजरात में पिछले पांच साल से सी आर पाटिल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं. उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 156 विधानसभा सीटें जीत कर ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया था. हालांकि 2024 से वे केंद्र में जल संसाधन मंत्री हैं और अपने पद से मुक्त होने की इच्छा जता चुके हैं. बीजेपी में अमूमन एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रहता है. इस लिहाज से भी पाटिल के उत्तराधिकारी की खोज चल रही थी.

गुजरात को कहां से मिलेगा बीजेपी अध्यक्ष

माना जा रहा है कि इस बार गुजरात बीजेपी को मध्य गुजरात से प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है. अभी तक सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात से प्रदेश अध्यक्ष बनते आए हैं. जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें तो किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना अधिक है क्योंकि मुख्यमंत्री पटेल हैं. कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी बनाया है. जबकि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी आदिवासी को दी है. ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस के ओबीसी-आदिवासी कंबिनेशन का मुकाबला करने की चुनौती भी रहेगी.

कौन-कौन गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं खेडा से तीसरी बार सांसद चुने गए देवुसिंह चौहाण गुजरात बीजेपी अध्‍यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. उनके अलावा राज्‍य सरकार में मंत्री जगदीश पंचाल एवं पूर्व मंत्री तथा सूरत से विधायक पूर्णेश मोदी का नाम भी इस पद के लिए चल रहा है. साथ ही, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम भी लिया जा रहा है.