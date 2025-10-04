LIVE: बीजेपी की पटना में आज से 2 दिवसीय बैठक, सहयोगियों संग सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ती जा रही है. बीजेपी की आज से पटना में 2 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है. इस बैठक में बीजेपी की सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी. इस बीच बिहार चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना पहुंचे हैं. उधर, गुजरात में बीजेपी को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, गांधीनगर में नाम का ऐलान होगा. उत्‍तर प्रदेश में बरेली उपद्रव के जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई. लेकिन इस मुद्दे पर अभी राजनीति कम नहीं हुई है. इसलिए पुलिस अलर्ट मोड में हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनके नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं पर केंद्रित 62,000 करोड़ रुपये की कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे. अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर गाजा से बड़ी खबर आई है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के 'गाजा प्लान' पर हमास ने सहमति जता दी है. हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए भी तैयार हो गया है. राष्‍ट्रपति ट्रंप ने हमास को रविवार तक का समय दिया था, लेकिन वो इससे पहले ही मान गया है.

