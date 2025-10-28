11 हजार का खाना खाकर भाग रहे लड़के-लड़की, फिल्मी स्टाइल में होटल मालिक ने पकड़ा और... देखें VIDEO

खाना खाने के बाद बिना बिल चुकाए भाग रहे एक महिला सहित पांच पर्यटकों को होटल मालिक के पीछा करने और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गुजरात सीमा के पास धर दबोचा गया. मामला राजस्थान के आबूरोड स्थित एक होटल का है. यह पूरी घटना किसी फिल्मी चेज़ से कम नहीं थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

क्या है पूरा मामला?

घटना आबूरोड मार्ग पर रीको थाना क्षेत्र के सियावा स्थित 'हैप्पी डे होटल' की है. एक महिला सहित पांच पर्यटक, जो कि गुजरात के बताए जा रहे हैं, होटल में खाना खाने के लिए रुके थे. खाना खाने के बाद उनका कुल बिल 10,900 रुपये बना. बिल चुकाने के बजाय, सभी पर्यटक शौचालय (बाथरूम) जाने का बहाना बनाकर बाहर निकले. वे धीरे-धीरे एक-एक करके अपनी कार (जिसका नंबर CCTV में अंबाजी की ओर जाते हुए दिखा) में बैठे और बिना बिल का भुगतान किए मौके से रफूचक्कर हो गए.

होटल मालिक ने किया पीछा

जैसे ही होटल संचालक को पता चला कि पर्यटक बिना बिल चुकाए भाग गए हैं, उन्होंने तुरंत वेटर के साथ मिलकर कार का पीछा करना शुरू कर दिया. होटल मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और खुद अपनी कार से उनका पीछा किया. ट्रैफिक के बीच भी, उन्होंने हार नहीं मानी और कार का पीछा करते हुए अंबाजी रोड पर गुजरात सीमा तक पहुंच गए.

पुलिस की मदद से हुई गिरफ्तारी

बताया जाता है कि पीछा करने के दौरान आगे लगे एक जाम में भाग रहे पर्यटकों की कार फंस गई. होटल संचालक ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें दबोच लिया. इस बीच, सूचना पर आबूरोड रीको पुलिस और अंबाजी पुलिस (गुजरात सीमा) की टीमें मौके पर पहुंचीं. दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त मदद से कार में सवार पांचों लोगों को पकड़ लिया गया और उनकी कार को भी जब्त कर लिया गया.