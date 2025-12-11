विज्ञापन
मेस्सी को करीब से देखने का सुनहरा मौका, देखें पूरा शेड्यूल, टिकट प्राइस जान लीजिए

Lionel Messi in India: अर्जेन्टीना के वर्ल्ड कप विजेता, ओलिंपिक विजेता, 8 बार बैलन डि’ऑर और अनगिनत ख़िताब विजेता कप्तान लियोनेल मेस्सी हफ़्ते भर बाद भारत आ रहे हैं

Lionel Messi GOAT Tour Of India: लियोनल मेसी का भारत दौरा:

Lionel Messi's India Visit Details: भारत में फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक सुनहरा पल आने वाला है,  फुलबॉल के स्टार खिलाड़ी लियोनेल  मेस्सी  भारत आने वाले हैं. फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह एक ऐसा पल है जो किसी सपने के सच होने जैसा है. उनसे मिलने वालों, उनकी एक झलक पाने के लिए फैन्स अभी से बेताब हो रहे हैं. महान अर्जेंटीनाई खिलाड़ी, जिन्होंने इस हफ़्ते की शुरुआत में अपने करियर की 48वीं ट्रॉफी जीती, अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मशहूर हस्तियों और कई मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे.इवेंट के प्रमोटर सताद्रु दत्ता ने लेजेंडरी स्ट्राइकर लुइस सुआरेज़, जो बार्सिलोना में मेसी के लंबे समय के पार्टनर रहे हैं, और FIFA वर्ल्ड कप विनर रोड्रिगो डी पॉल को भी इस इवेंट में शामिल किया है.   

मेस्सी को करीब से देखने का सुनहरा मौका, जानें कितनी है टिकट प्राइस

GOAT टूर के टिकट, खासकर उन इवेंट्स के जहां मेसी पब्लिक में दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऐप पर बेचे जा रहे हैं. ज़्यादातर शहरों में टिकट की कीमतें लगभग 4,500 रुपये से शुरू होती हैं.  सिर्फ़ मुंबई लेग इसका अपवाद है, जहां कीमतें 8,250 रुपये से शुरू होती हैं.  मियामी से आ रहे मेस्सी, कोलकाता में सुबह करीब 1:30 बजे लैंड करने से पहले अपने जेट लैग को ठीक करने के लिए दुबई में कुछ देर रुकेंगे. सिटी ऑफ़ जॉय में उनका शेड्यूल बहुत बिज़ी है, जहां वह सुबह 9:30 बजे से लोगों से मिलना शुरू करेंगे. कई इवेंट्स, जिसमें  सेलिब्रिटी फ्रेंडली मैच भी शामिल है, इसके बाद मेस्सी सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर 2 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे.

हैदराबाद में, मेस्सी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7v7 फुटबॉल मैच में हिस्सा लेंगे.  तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस मैच में खेलेंगे. शाम को मेस्सी के सम्मान में एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी रखा जाएगा. 

हैदराबाद के बाद, मेस्सी मुंबई जाएंगे.  वहां, भी वह एक चैरिटी के लिए पैसे जुटाने के लिए एक फैशन शो में हिस्सा लेंगे.  वह और पैसे जुटाने के लिए 2022 वर्ल्ड कप की कुछ यादगार चीज़ों की नीलामी भी करेंगे. मुंबई में लुइस सुआरेज़ का एक स्पेनिश म्यूज़िक शो भी होगा.  मेस्सी का टूर नई दिल्ली में खत्म होगा, जहां मेस्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और अरुण जेटली स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. 

मेस्सी का भारत में पूरा शेड्यूल

दिसंबर 13, कोलकाता

  • 1:30 am: कोलकाता में आगमन
  • 9:30 am से 10:30 am: मीट-एंड-ग्रीट कार्यक्रम
  • 10:30 am से 11:15 am: मेस्सी की मूर्ति का वर्चुअल उद्घाटन
  • 11:15 am से 11:25 am: युवा भारती में आगमन
  • 11:30 am: शाहरुख खान युवा भारती पहुंचे
  • 12:00 pm: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली स्टेडियम पहुंचे
  • 12:00 pm से 12:30 pm: फ्रेंडली मैच, सम्मान समारोह और बातचीत
  • 2:00 pm: हैदराबाद के लिए प्रस्थान

13 दिसंबर, हैदराबाद

  • शाम 7:00 बजे: राजीव गांधी स्टेडियम में मेस्सी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच 7v7 मैच
  • शाम को मेस्सी का जश्न मनाने के लिए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा

14 दिसंबर, मुंबई

  • 3:30 pm: क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पैडल कप में हिस्सा लेना
  • 4:00 pm: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच
  • 5:00 pm: वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट और उसके बाद चैरिटी फैशन शो

15 दिसंबर, नई दिल्ली

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात
  • दोपहर 1:30 बजे: अरुण जेटली स्टेडियम में कार्यक्रम, जिसमें मिनर्वा एकेडमी के खिलाड़ियों का सम्मान शामिल है.
