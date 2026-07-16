FIFA World Cup Final: जिस नवजात बच्चे को मेसी ने हाथों से नहलाया, वही 19 साल बाद वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ेगा

Lionel Messi Once Bathed Baby Lamine Yamal: किस्मत का करिश्माई खेल को कोई समझ नहीं आया है. इसका ताजा उदाहरण फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में देखने को मिलेगा, जब अर्जेंटीना और स्पेन की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर होगी और वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की कोशिश करेगी. इस वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ ऐसा इत्तेफाक भी होगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी. दरअसल, 19 साल पहले, एक चैरिटी फोटोशूट के दौरान मेसी ने बाथटब में एक बच्चे को पकड़कर अपने हाथों से नहलाया था. न तो उन्हें और न ही किसी और को यह अंदाजा था कि एक दिन वही बच्चा फ़ुटबॉल के सबसे बड़े मैच में उनके सामने खड़ा होगा. वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्पेन के लामिन यामल होंगे .

अनोखी कहानी 2007 में शुरू हुई

यह अनोखी कहानी 2007 में शुरू हुई, जब 20 साल के मेसी ने कैटलन अखबार 'डायरियो स्पोर्ट' के यूनिसेफ चैरिटी कैलेंडर फोटोशूट में हिस्सा लिया. इस कैंपेन में बार्सिलोना के खिलाड़ियों को स्थानीय परिवारों के साथ जोड़ा गया था, और इत्तेफ़ाक से मेसी को लामिन यमाल नाम के एक बच्चे के साथ पोज देने के लिए कहा गया. उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे को नहलाया और तस्वीरों के लिए उसे अपनी गोद में लिया..उन्हें उस वक्त ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर फ़ुटबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा.

पिता ने शेयर की तस्वीर और सबकुछ बदल गया

साल 2024 में सब कुछ बदल गया, जब यमाल के पिता ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर कीं. ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं और दुनिया भर के फैन्स हैरान रह गए, जब उन्हें पता चला कि मेसी की गोद में दिख रहा वह बच्चा अब बार्सिलोना का नया 'वंडरकिड' बन चुका है.

अगले ग्लोबल सुपरस्टार

यमाल ने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है. अभी भी टीनएजर होने के बावजूद, उन्होंने क्लब और देश के लिए एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और स्पेन की नई पीढ़ी के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं. शानदार ड्रिबलिंग, बेहतरीन विजन और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी के साथ, उन्होंने वर्ल्ड कप में ऐसे शानदार खेल दिखाए हैं जिनसे कई लोगों को यकीन हो गया है कि वह फ़ुटबॉल के अगले ग्लोबल सुपरस्टार हैं.

मेसी ने उम्र को मात दी है

मेसी ने एक बार फिर उम्र को मात दी है, 39 साल की उम्र में, अर्जेंटीना के कप्तान ने अनुभव और अपनी शानदार प्रतिभा के दम पर एक और यादगार वर्ल्ड कप सफर तय किया है. उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इंग्लैंड के ख़िलाफ सेमीफाइनल में देखने को मिला, जहां मैच के आखिर में दिए गए दो शानदार असिस्ट ने हार को जीत में बदल दिया और मौजूदा चैंपियन को एक और वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पहुंचा दिया.

ये भी पढ़ें- FIFA World Cup, Success Story: जिस नवजात बच्चे को मेसी ने गोद में खिलाया, हाथों से नहलाया, वह बन गया उनका उत्तराधिकारी

ये भी पढ़ें- 86 में माराडोना, 26 में मेसी, तस्वीर से समझिए फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी की पूरी कहानी