मिस्र के कोच को 'X' इशारे पर मिला येलो कार्ड, FIFA प्रोटोकॉल पर उठे सवाल, जानें इसके मायने

What is the Meaning of 'X' Sign in Football: FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और मिस्र के मैच में एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने रेफरी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए. मिस्र के मुख्य कोच होसाम हसने ने FIFA के आधिकारिक एंटी-रेसिज्म 'X' सिग्नल का इस्तेमाल कर नस्लीय टिप्पणी की शिकायत की, लेकिन प्रोटोकॉल लागू करने के बजाय रेफरी ने उन्हें ही येलो कार्ड दिखा दिया और मैच जारी रखा और यहीं से विवाद बढ़ गया.

मिस्र के मैनेजर होसाम हसन ने FIFA पर लियोनेल मेसी और मौजूदा चैंपियन का पक्ष लेने का आरोप लगाया है. अटलांटा में खेले गए इस मैच में अर्जेंटीना के तीन गोल करने से पहले मिस्र 2-0 से आगे था. इनमें एंजो फर्नांडीज का 93वें मिनट में किया गया विजयी गोल भी शामिल था. मैच के दौरान रेफरी और वीडियो असिस्टेंट रेफरी के कई विवादास्पद फैसलों ने माहौल गरमा दिया, जिससे मिस्र की टीम और खिलाड़ियों में नाराजगी देखी गई.

हालांकि हसन और अन्य लोगों ने रेफरी के फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन मैच में हेरफेर के दावों का सपोर्ट करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है. मैच के ज़्यादातर समय मिस्र का दबदबा रहा. पहले हाफ में यासर इब्राहिम ने गोल करके खाता खोला, और फिर दूसरे हाफ के बीच में मोस्तफ़ा ज़िको ने बढ़त को दोगुना कर दिया. अर्जेंटीना पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, तभी क्रिस्टियन रोमेरो ने एक गोल किया और फिर लियोनेल मेसी ने बराबरी का गोल दाग दिय. इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज-टाइम में हेडर से गोल करके मैच का पासा पलट दिया.

सबसे बड़ा विवाद अर्जेंटीना के विजयी गोल से ठीक पहले हुआ. मिस्र का मानना ​​था कि उन्हें पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जूलियन अल्वारेज़ के संपर्क में आने के बाद मोहम्मद सालाह बॉक्स के अंदर गिर गए थे. रेफरी फ्रांस्वा लेटेक्सियर ने खेल जारी रखने दिया और VAR ने भी इसमें कोई दखल नहीं दिया.

फ़ुटबॉल में 'X' चिह्न का क्या मतलब है

दरअसल, बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों हाथों को क्रॉस कर 'X' का संकेत बनाना FIFA का आधिकारिक एंटी-रेसिज्म जेस्चर है. जब कोई खिलाड़ी, कोच या टीम अधिकारी यह संकेत देता है, तो उसका मतलब होता है कि मैदान पर नस्लीय दुर्व्यवहार (Racist Abuse) हुआ है और इसकी सूचना रेफरी को दी जा रही है. FIFA के तीन-स्तरीय एंटी-रेसिज्म प्रोटोकॉल के तहत ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैच रोका जाता है. यदि नस्लीय टिप्पणियां जारी रहती हैं तो मैच को निलंबित किया जाता है और हालात नहीं सुधरने पर मुकाबला रद्द भी किया जा सकता है. हालांकि, इस मामले में Hossam Hassan द्वारा 'X' सिग्नल देने के बावजूद रेफरी ने प्रोटोकॉल लागू नहीं किया, बल्कि उन्हें येलो कार्ड दिखाकर खेल जारी रखा, जिसके बाद इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया.