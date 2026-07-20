Lionel Messi: स्पेन से हारकर टूटा वर्ल्ड कप का सपना, मेसी की आंखों से छलका आंसू, वीडियो हुआ वायरल

Lionel Messi Emotional After Lose vs Spain: स्पेन के खिलाफ 1-0 की हार के साथ ही अर्जेंटीना का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. अंतिम सीटी बजते ही स्पेन के खिलाड़ी जश्न में डूब गए, जबकि दूसरी ओर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी कुछ देर तक मैदान पर ही बैठे रहे. उनके चेहरे पर हार की मायूसी साफ दिखाई दे रही थी.

गले में मेडल, सामने अर्जेंटीना के फैंस

अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान मेसी ने गले में सिल्वर मेडल पहना हुआ था. वह बार-बार स्टैंड में मौजूद अर्जेंटीना के समर्थकों की ओर देखते रहे. उनकी नम आंखें और शांत चेहरा बता रहा था कि यह हार उनके लिए कितनी तकलीफ दे रही थी. स्टेडियम में मौजूद कई प्रशंसक भी अपने कप्तान को इस हाल में देखकर भावुक हो गए होंगे.

शायद आखिरी वर्ल्ड कप का भावुक अंत

39 वर्षीय मेसी के लिए यह मुकाबला संभवत उनके वर्ल्ड कप करियर का आखिरी मैच था. 2022 में टीम को विश्व चैंपियन बनाने वाले मेसी इस बार खिताब बचाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन स्पेन की मजबूत टीम ने उनका सपना पूरा नहीं होने दिया. हार के बाद मेसी की भावुक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है.

स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में किया फैसला

90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ. मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा, जहां 106वें मिनट में सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस ने निर्णायक गोल कर स्पेन को 1-0 की जीत दिला दी. इसी के साथ स्पेन ने इतिहास रचते हुए अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया. मैच हारने के बावजूद अर्जेंटीना के समर्थकों ने अपने कप्तान का हौसला बढ़ाया. मेसी ने भी स्टैंड की ओर देखकर प्रशंसकों का अभिवादन किया. हार का दर्द उनके चेहरे पर साफ था.

सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया, जिससे स्पेन ने सोमवार को अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 वर्ल्ड कप फ़ाइनल जीता.

शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ल्ड कप फ़ाइनल का स्कोर इस प्रकार है:

1930 उरुग्वे 4-2 अर्जेंटीना

1934 इटली 2-1 चेकोस्लोवाकिया

1938 इटली 4-2 हंगरी

1950 उरुग्वे 2-1 ब्राज़ील

1954 वेस्ट जर्मनी 3-2 हंगरी

1958 ब्राज़ील 5-2 स्वीडन

1962 ब्राज़ील 3-1 चेकोस्लोवाकिया

1966 इंग्लैंड 4-2 वेस्ट जर्मनी

1970 ब्राज़ील 4-1 इटली

1974 वेस्ट जर्मनी 2-1 नीदरलैंड्स

1978 अर्जेंटीना 3-1 नीदरलैंड्स

1982 इटली 3-1 वेस्ट जर्मनी

1986 अर्जेंटीना 3-2 वेस्ट जर्मनी

1990 वेस्ट जर्मनी 1-0 अर्जेंटीना

1994 ब्राज़ील 0-0 इटली; 3-2 पेनल्टी शूटआउट

1998 फ्रांस 3-0 ब्राज़ील

2002 ब्राज़ील 2-0 जर्मनी

2006 इटली 0-0 फ्रांस; 5-3 पेनल्टी शूटआउट

2010 स्पेन 1-0 नीदरलैंड्स

2014 जर्मनी 1-0 अर्जेंटीना

2018 फ्रांस 4-2 क्रोएशिया

2022 अर्जेंटीना 3-3 फ्रांस; 4-2 पेनल्टी शूटआउट

2026 स्पेन 1-0 अर्जेंटीना