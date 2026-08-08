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लियोनेल मेस्सी पर टूटा दुखों का पहाड़, लंबी बीमारी के बाद पिता का निधन- रिपोर्ट

अर्जेंटीना मीडिया से आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार, रोसारियो के एक अस्पताल में लियोनेल मेस्सी के पिता जॉर्ज मेस्सी ने अंतिम सांसे ली हैं.

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लियोनेल मेस्सी पर टूटा दुखों का पहाड़, लंबी बीमारी के बाद पिता का निधन- रिपोर्ट
Lionel Messi Father Jorge Messi Dies At 68

फुटबॉल स्टार और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेस्सी के पिता जॉर्ज मेस्सी का शनिवार को मध्य अर्जेंटीना के शहर रोसारियो के एक अस्पताल में निधन हो गया. वह 68 वर्ष के थे. रोसारियो स्थित क्लब एटलेटिको न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी. पोस्ट में बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से उनका एक अज्ञात बीमारी के लिए उपचार चल रहा था. क्लब ने उन्हें,"वह स्तंभ और वह व्यक्ति बताया जिन्होंने अपनी पत्नी सेलिया कुकितिनी के साथ मिलकर दूरदर्शिता, लगन और स्नेह के साथ सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के करियर को संवारा और समर्थन दिया."

दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल महासंघ ने भी एक बयान जारी कर लियोनेल मेस्सी को अपनी संवेदना व्यक्त की. लियोनेल मेस्सी ने इस वर्ष के विश्व कप में अर्जेंटीना को उपविजेता बनाया. टीम के पहले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ अपने तीन गोल में से पहला गोल करने के बाद वह भावुक नजर आए थे. बाद में उन्होंने कहा कि वह 'खेल से जुड़ी किसी वजह से नहीं' रोए थे.

उन्होंने कहा,"मैंने मुश्किल और कठिन दिन बिताए. मैं दल और अपने सभी साथियों का आभारी हूं क्योंकि वे हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे हिम्मत देते रहे, ताकि मैं ठीक रह सकूं." उस समय मीडिया में आई खबरों से मेस्सी परिवार काफी नाराज हुआ था. कुछ दिनों बाद परिवार ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि 'जॉर्ज स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं', लेकिन उनकी बीमारी की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी.

जॉर्ज मेस्सी रासायनिक तकनीशियन थे और स्टील उद्योग में काम करते थे. वह मिडफील्डर के रूप में फुटबॉल भी खेलते थे और न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज की युवा टीम तक पहुंचे थे, लेकिन अर्जेंटीना में अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के लिए उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ा.

उन्होंने अपने तीसरे बेटे लियोनेल के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह उनके एजेंट रहे और उनके व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन करते थे। 2000 के दशक की शुरुआत में वही युवा लियोनेल मेस्सी को ट्रायल के लिए बार्सिलोना लेकर गए थे. इसी ट्रायल ने लियोनेल मेस्सी के लिए कैटालुनियाई क्लब की युवा अकादमी ला मासिया के दरवाजे खोल दिए.

लियोनेल मेस्सी ने 2005 में पेशेवर फुटबॉल में पदार्पण किया और बाद में आठ बार 'बैलन डीओर' पुरस्कार जीता.  उन्होंने अर्जेंटीना को 2022 का विश्व कप खिताब दिलाया.

2007 में रेडियो डेल प्लाता को दिए एक इंटरव्यू में लियोनेल मेस्सी ने कहा था,"मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहे. कभी-कभी बार्सिलोना पहुंचने पर मैं अपने कमरे में बंद होकर रोता था, मेरे पिता भी मेरे सामने नहीं रोकर अकेले रोते थे, या यह सोचते थे कि मैंने उन्हें रोते हुए नहीं देखा. हम दोनों ऐसा दिखावा करते थे कि हम ठीक हैं, लेकिन हम ठीक नहीं थे. मेरे पिता मुझसे यह भी पूछते थे कि जब निराशा होती है तो मैं क्या करना चाहता हूं, क्या मैं वहीं रहना चाहता हूं या वापस जाना चाहता हूं. मैं रहना चाहता था और वह मेरे साथ रहे."

जॉर्ज मेस्सी ने बार्सिलोना के साथ लियोनेल के अनुबंधों पर बातचीत की और बाद में पेरिस सेंट-जर्मेन तथा इंटर मियामी में उनके स्थानांतरण से जुड़े सौदे भी किए. वह अपने प्रसिद्ध बेटे के 'इमेज राइट्स' के इस्तेमाल के साथ-साथ 'रीयल एस्टेट', होटल और रेस्तरां में किए गए उनके कई निवेशों का प्रबंधन भी करते थे. 2016 में पिता और पुत्र को स्पेन की अदालतों ने कर चोरी के आरोपों में दोषी ठहराया था. हालांकि, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि सजा दो साल से कम थी.

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