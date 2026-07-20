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FIFA World Cup Final: स्पेन से हारे तो रोने लगे मेसी, लामिन यमाल ने दी सांत्वना, लगाया गले से

FIFA World Cup Final: स्पेन ने अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में 1-0 से जीत दर्ज करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस स्पेन की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल दागते हुए टीम को साल 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया.

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FIFA World Cup Final: स्पेन से हारे तो रोने लगे मेसी, लामिन यमाल ने दी सांत्वना, लगाया गले से
FIFA World Cup Final: मेसी रोने लगे तो लामिन यमाल ने लगाया गले से

Lamine Yamal Embraces Lionel Messi: कभी-कभी कुछ कहानियां पहले से लिखी होती है, इसका ताजा उदाहरण  लामिन यमाल और मेसी की वह खूबसूरत तस्वीर है जब मेसी ने उन्हें 19 साल पहले गोद में खेलाया था. अब फाइनल में दोनों एक दूसरे से सामने थे. इस बार किस्मत स्पेन के युवा सुपरस्टार लामिन यमाल के साथ, फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 हराया. इस हार से मेसी काफी दुखी हो गए और उनके आंखों से आंसू निकले, लेकिन इसके बाद फिर क्या था. कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरी दुनिया याद रखेंगे. 

मेसी को लगाया गले से 

जब अर्जेंटीना की टीम को हार मिली तो मेसी इमोशनल हो गए और उनके आंखों से आंसू निकल आए. यह देखकर लामिन यमाल उनके पास गए और उन्हें गले से लगाकर सांत्वना दी. इस तस्वीर ने फैन्स का दिल जीत लिया. दोनों की अब यह एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर फैन्स की सबसे पसंदीदा तस्वीर में से एक बन गई है. 

 मेसी का उत्तराधिकारी

 यमाल, जिन्हें अगला बड़ा स्टार माना जा रहा है, मैच के बाद मेसी के पास आए, कई लोगों ने इस पल को मेसी से यमाल को कमान सौंपने के तौर पर देखा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बार्सिलोना की ला मासिया अकादमी से निकले हैं. 

वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार हुआ ऐसा

मेसी (जन्म जून 1987) और यमाल (जन्म जुलाई 2007) दोनों ही फाइनल मैच में शुरुआती टीम का हिस्सा थे. वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों टीमों के खिलाड़ियों की उम्र में 20 साल या उससे ज़्यादा का अंतर था. मेसी और यमाल की जन्म तारीखों में 20 साल और 19 दिन का अंतर है. 

क्या मेसी अगले वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे

मेसी पहले ही वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और अब 39 साल के हैं, इसलिए 2030 में खेलना बहुत मुश्किल लग रहा है. हालांकि, फ़ाइनल के बाद उन्होंने अर्जेंटीना की नेशनल टीम के साथ अपने भविष्य के बारे में कोई बात नहीं की. 39 साल की उम्र में भी, इस शानदार टूर्नामेंट के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेसी अभी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. अर्जेंटीना के फाइनल तक पहुंचने के सफर में, उन्होंने 8 गोल किए और 4 असिस्ट दिए, जिससे उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

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