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FIFA World Cup Final: अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल से पहले टेंशन में स्पेन!, यमाल और पोरो की फिटनेस को लेकर नई तस्वीर ने बढ़ाई चिंता

FIFA World Cup 2026 Final: स्पेन स्टार यामल हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण कुछ समय तक बाहर रहने के बाद ही वर्ल्ड कप में उतरे थे और फाइनल से पहले ऐसी खबर टीम के लिए बड़ा झटका हो सकता है.

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FIFA World Cup Final: अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल से पहले टेंशन में स्पेन!, यमाल और पोरो की फिटनेस को लेकर नई तस्वीर ने बढ़ाई चिंता
FIFA World Cup 2026 Final:

Lamine Yamal and Pedro Porro Fitness Update, FIFA WC Final: अर्जेंटीना के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप फ़ाइनल की तैयारी शुरू करते हुए, न्यू जर्सी में टीम के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान लामिन यामल और पेड्रो पोरो ने स्पेन की बाकी टीम से अलग ट्रेनिंग की. जब उनके साथी खिलाड़ी न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क रेड बुल्स की फ़ैसिलिटी में ट्रेनिंग कर रहे थे, तब ये दोनों खिलाड़ी साइडलाइन पर स्ट्रेचिंग करते दिखे. यामल, जो टूर्नामेंट से पहले हैमस्ट्रिंग की चोट से परेशान थे, उनकी बाईं जांघ पर पट्टी बंधी हुई थी, हालांकि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है, यह साफ़ नहीं था. 'डायरियो AS' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें मुख्य ग्रुप से दूर रखने का फ़ैसला मुख्य रूप से एहतियात के तौर पर लिया गया है.

यामल ने इस वर्ल्ड कप में केप वर्डे के ख़िलाफ़ मैच को छोड़कर बाकी सभी मैचों में शुरुआत की है और कुल 496 मिनट तक खेले हैं. वहीं, पोरो ने वर्ल्ड कप में स्पेन के खेले गए सात मैचों में से पांच में शुरुआत की और 444 मिनट खेले; उन्होंने राउंड ऑफ़ 32 में ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ और सेमीफ़ाइनल में फ़्रांस के ख़िलाफ़ गोल किए.

यामल हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण कुछ समय तक बाहर रहने के बाद वर्ल्ड कप में उतरे थे और भले ही वह अभी तक अपनी पूरी लय में न दिखे हों, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि वह सही समय पर अपनी बेहतरीन फ़ॉर्म में आ सकते हैं. यामल की तेज़ी और मूवमेंट की वजह से ही पेनल्टी मिली, जिससे स्पेन को फ़्रांस के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में बढ़त मिली और वह पूरे मैच के दौरान काफ़ी चुस्त दिखे.

फ़्रांस पर सेमीफ़ाइनल जीत के बाद स्पेन के मैनेजर लुइस डे ला फ़ुएंते ने कहा कि पोरो को मांसपेशियों में जकड़न की समस्या है और फ़ाइनल से पहले उनकी जांच की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि यामल ठीक हैं. उन्होंने कहा, "जहां तक ​​मुझे पता है, लामिन को कोई गंभीर समस्या नहीं है. मैंने अभी मेडिकल स्टाफ़ से बात की है और सब कुछ ठीक लग रहा है."

रविवार का मैच 2010 में टूर्नामेंट जीतने के बाद स्पेन का पहला वर्ल्ड कप फ़ाइनल होगा. अर्जेंटीना लगातार दूसरा और कुल मिलाकर चौथा ख़िताब जीतने की कोशिश में है; इससे पहले उसने 1978, 1986 और 2022 में जीत हासिल की थी.

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