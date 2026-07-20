FIFA World Cup 2026: फेरन टोरेस ने कैसे किया अर्जेंटीना को हराकर स्पेन के लिए वर्ल्ड कप जिताने वाला गोल, यहां जानें

How Ferran Torres Scored The World Cup-Winning Goal: फेरन टोरेस ने वर्ल्ड कप में स्पेन के लिए जीत दिलाने वाला गोल किया. यह गोल रेगुलर टाइम खत्म होने के काफी देर बाद हुआ और इसे टीम के दो बेहतरीन खिलाड़ियों और रविवार को अर्जेंटीना के खिलाफ़ फ़ाइनल में सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए दो खिलाड़ियों ने मिलकर मुमकिन बनाया. इसकी शुरुआत एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ के किक-ऑफ़ से हुई. युवा स्टार लैमिन यमल, जिन्हें मैच में पहले गोल करने के दो बेहतरीन मौके मिले थे, फेरन टोरेस ने राइट विंग पर बॉल पकड़ी और पेड्रो पोरो को पास दी. पोरो ने मैदान पर मौजूद किसी भी दूसरे खिलाड़ी के मुकाबले सबसे ज़्यादा बार बॉल को छुआ था.
यह पल बहुत अहम साबित हुआ. पोरो का राइट-फुट से लगाया गया क्रॉस बॉक्स के अंदर दूर वाले पोस्ट के पास से लगभग बाहर ही चला गया था, लेकिन निको विलियम्स, जो 75वें मिनट में मैदान पर आए थे उन्होंने हेडर से बॉल को वापस टोरेस की तरफ भेजा.
टोरेस, जो मैच शुरू होने के एक घंटे बाद मैदान पर आए थे, ने अपने बाएं पैर से बेहतरीन शॉट लगाया. यह स्पेन का मैच का 20वां शॉट था (जबकि उस समय तक अर्जेंटीना ने एक भी शॉट नहीं लगाया था). बॉल गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज और कुछ डिफेंडरों के ऊपर से निकल गई और 106वें मिनट में स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी.
टोरेस ने कॉर्नर फ्लैग पर किक मारी, जबकि उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया और आस-पास मौजूद फैंस जश्न मनाने लगे.
बार्सिलोना के इस स्टार खिलाड़ी ने लगभग एक और गोल कर ही दिया था, लेकिन वे ऑफ़साइड हो गए. इसके बाद स्पेन ने अर्जेंटीना के कॉर्नर मौकों का डटकर सामना किया और मौजूदा चैंपियन को हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं