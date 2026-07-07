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FIFA WC 2026: स्पेन से मिली हार, टूटे दिल के साथ रोनाल्डो ने अपने संन्यास पर दे दिया बड़ा बयान, 'जल्दबाजी में फैसला नहीं'

Cristiano Ronaldo in Tears, Portugal Lose vs Spain: रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सफर समाप्त होने के बाद अपने इंटरनेशनल करियर से संन्यास पर अपनी राय रखी है. पुर्तगाल ने सबसे बड़ा खिताब साल 2016 में यूरोपियन चैंपियनशिप जीता था.

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FIFA WC 2026: स्पेन से मिली हार, टूटे दिल के साथ रोनाल्डो ने अपने संन्यास पर दे दिया बड़ा बयान, 'जल्दबाजी में फैसला नहीं'
Cristiano Ronaldo on Retirement:

Cristiano Ronaldo in Tears, Portugal Lose vs Spain: FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 से अपनी टीम के बाहर होने के बाद, पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बिना ट्रॉफी जीते टूर्नामेंट से बाहर होने पर दुख जताया, लेकिन कहा कि वे पुर्तगाल की नेशनल पुरुष टीम के साथ अपने भविष्य को लेकर "कोई जल्दबाजी में फैसला" नहीं लेंगे. एक और FIFA वर्ल्ड कप, एक और दिल टूटने वाला पल. अपने करियर की शुरुआत से ही फुटबॉल के दीवाने देश की उम्मीदों का बोझ उठाए हुए, क्रिस्टियानो का छठा और आखिरी FIFA वर्ल्ड कप उनकी आंखों में आँसुओं के साथ खत्म हुआ. मिकेल मेरिनो के 91वें मिनट में विनिंग गोल करने के बाद, पुर्तगाल ने स्टॉपेज टाइम में फ्री-किक के रूप में अपना आखिरी मौका गंवा दिया.

मैच के बाद, क्रिस्टियानो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मुझे इस तरह वर्ल्ड कप से बाहर होने का दुख है. मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया. मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और मैं साफ मन से जा रहा हूं. हां, यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, लेकिन अब मेरे पास सोचने और अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका होगा. मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "मैं जोश में आकर कोई फैसला नहीं लेता." पुर्तगाल के साथ अपने इंटरनेशनल करियर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनसे पहले उनके देश ने एक भी खिताब नहीं जीता था. क्रिस्टियानो ने नेशनल टीम के साथ यूरो 2016 और दो UEFA नेशंस लीग खिताब जीते और वे यूरो खिताब को वर्ल्ड कप जितना ही अहम मानते हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने पुर्तगाल के लिए तीन खिताब जीते हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले, पुर्तगाल ने एक भी खिताब नहीं जीता था. नेशनल टीम ने जो सबसे बड़ा खिताब जीता है, वह 2016 में यूरोपियन चैंपियनशिप थी, जो सच कहूं तो मेरे लिए वर्ल्ड कप जितनी ही अहम है." पुर्तगाल के बाहर होने के साथ ही, टीम के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज ने भी अपने जाने की पुष्टि की और स्टार खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें मार्टिनेज के साथ काम करना बहुत पसंद आया.

उन्होंने कहा, "मुझे उनके साथ काम करना बहुत पसंद आया." "एक बेहतरीन मैनेजर, एक शानदार इंसान, और पुर्तगाल के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह तारीफ़ के काबिल है. मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके लिए खुशियों की कामना करता हूँ... किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर होना हमेशा दुखद होता है. यह वर्ल्ड कप है. टीम सच में अपनी लय पकड़ रही थी. मेरी नजर में हमने अच्छा खेला. नतीजा कुछ भी हो सकता था, लेकिन फ़ुटबॉल ऐसा ही है. हमें खुद को संभालना होगा और आगे बढ़ना होगा," उन्होंने अपनी बात खत्म की.

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