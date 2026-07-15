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फ्रांस का बड़ा ब्लंडर जिसने खोला स्पेन की जीत का दरवाजा, टूटा फाइनल की हैट्रिक लगाने का सपना

डिन्ये का शुरुआती हेडर सही नहीं लगा था. वह गेंद को दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी यामाल पीछे से तेजी से आए और पेनल्टी क्षेत्र में गेंद के लिए चुनौती दी. उछलते हुए यामाल की कोहनी से गेंद टकराई और इसके बाद डिन्ये का पैर उनसे जा टकराया.

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फ्रांस का बड़ा ब्लंडर जिसने खोला स्पेन की जीत का दरवाजा, टूटा फाइनल की हैट्रिक लगाने का सपना
France Big Blunder That Led To Mikel Oyarzabal Goal

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को यूरोपियन चैंपियन स्पेन के खिलाफ 0-2 की हार का सामना करना पड़ा. स्पेन के टिकी- टाका के सामने फ्रांस का अटैक और डिफेंस पूरी तरह बिखर गया. छोटे और सटीक पास के खिलाफ क्या विकल्प अपनाया जाए, यह फ्रांस को समझ नहीं आया. नतीजा हुआ कि फ्रांस का लगातार तीसरी बार फाइनल में जाने का सपना टूट गया. फ्रांस का अटैक शुरुआती पलों के बाद से ही दवाब में दिखा और इसका नतीजा यह हुआ कि एम्बाप्पे की टीम जारी वर्ल्ड कप में पहली बार पहले हाफ के बाद पीछे थी.

जारी वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेमीफाइनल का रास्ता लगातार छह जीत से तय किया था. इस दौरान वह किसी भी मुकाबलों में विरोधी टीम के खिलाफ पिछड़ी नहीं थी. लेकिन मंगलवार को यह सिलसिला टूट गया. 2010 की चैंपियन स्पेन ने 22वें मिनट में रियल सोसिदाद के मिकेल ओयारज़ाबल के पेनल्टी स्पॉट से किए गए गोल की बदौलत बढ़त बना ली. 

बॉक्स में फ्रांस के शुरुआती हमले को नाकाम करने के बाद, स्पेन ने जवाबी हमला किया. फ्रांस के लेफ्ट-बैक लुकास डिग्ने ने एक ऊंची गेंद को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन गलती से लामिन यमाल को मार दिया. लुकास डिग्ने को पता ही नहीं था कि यमाल कहां से आए.  इसके बाद रेफरी ने पेनल्टी का इशारा किया. 

इस पेनल्टी के बाद फ़्रांस की टीम परेशान दिखी और कोच डिडिएर डेसचैम्प्स झुंझलाए हुए लग रहे थे. ओयारज़ाबल ने कोई गलती नहीं की और गेंद को दाहिने कोने में ज़ोरदार तरीके से मार दिया. फ़्रांसीसी गोलकीपर माइक मैगनन ने सही अंदाज़ा लगाया था, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बहुत ऊपर थी. यह फ्रांस का मैच में बड़ा ब्लंडर रहा. क्योंकि स्पेन ने इसके बाद पूरे मुकाबले में फ्रांस को वापसी नहीं करने दी. 

ओयारजाबाल का यह मौजूदा विश्व कप का पांचवां गोल रहा. इसी के साथ टूर्नामेंट में पहली बार सात मैचों के दौरान दोनों टीमों में से किसी एक को पिछड़ना पड़ा. स्पेन के लिए 60 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में यह ओयारजाबाल का 30वां गोल है.

मिकेल ओयारजाबाल के पहले हाफ के गोल के बाद पेड्रो पोरो ने स्पेन के लिए दूसरे हाफ में गोल किया और स्पेन की जीत पक्की कर दी. स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है. 

अपने 19वें जन्मदिन के एक दिन बाद मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी लामिन यामाल का एक गोल बेहद करीबी ऑफसाइड फैसले के कारण रद्द कर दिया गया. यह मौका 58वें मिनट में पेड्रो पोरो और दानी ओल्मो के बेहतरीन तालमेल से स्पेन की बढ़त 2-0 होने के तुरंत बाद आया. स्पेन को हालांकि शुरुआती बढ़त दिलाने में यामाल की सूझबूझ भरी खेल-समझ ही काफी अहम साबित हुई.

स्पेन अब रविवार को न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में होने वाले फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच बुधवार को अटलांटा में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से भिड़ेगा.

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