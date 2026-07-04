FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों का मुकाबला कब और किस टीम के साथ होगा, जानिए पूरा शेड्यूल भारतीय समयानुसार

FIFA World Cup: Round of 16 match schedule :फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 'राउंड ऑफ़ 32' रोमांचक तरीके से खत्म हुआ, जिसमें कोलंबिया अगले राउंड में जगह बनाने वाली आखिरी टीम बनी. घाना पर 1-0 की जीत के साथ कोलंबिया 'राउंड ऑफ़ 16' में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा. हालांकि, दिन की सबसे बड़ी बात अर्जेंटीना के खिलाफ केप वर्डे का शानदार प्रदर्शन रहा. सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने एक बार फिर गोल किया, लेकिन केप वर्डे की जबरदस्त वापसी ने उनके असर को फीका कर दिया और मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक खींच लिया. कमाल का बहादुरी से खेलने के बावजूद, केप वर्डे आखिरकार 2-3 से हार गया, जिससे अर्जेंटीना 'राउंड ऑफ़ 16' में आगे बढ़ गई.

राउंड ऑफ़ 16 में पहुंचने वाली टीमें

कनाडा (दक्षिण अफ़्रीका को 1-0 से हराया) ब्राज़ील (जापान को 2-1 से हराया) पराग्वे (पेनल्टी में जर्मनी को 4-3 से हराया) मोरक्को (पेनल्टी में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया) नॉर्वे (आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया) फ़्रांस (स्वीडन को 3-0 से हराया) मेक्सिको (इक्वाडोर को 2-0 से हराया) इंग्लैंड (DR कांगो को 2-1 से हराया) बेल्जियम (सेनेगल को 3-2 से हराया) USA (बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को 2-0 से हराया) स्पेन (ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया) पुर्तगाल (क्रोएशिया को 2-1 से हराया) स्विट्ज़रलैंड (अल्जीरिया को 2-0 से हराया) मिस्र (पेनल्टी में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया) अर्जेंटीना (केप वर्डे को 3-2 से हराया) कोलंबिया (घाना को 1-0 से हराया)

राउंड ऑफ़ 16 के मैच भारत के समय के अनुसार

कनाडा Vs मोरक्को: 4 जुलाई, शनिवार, ह्यूस्टन स्टेडियम – (रात 10:30 बजे, IST)

पराग्वे Vs फ्रांस: 5 जुलाई, रविवार, फिलाडेल्फिया स्टेडियम – (सुबह 2:30 बजे, IST)

ब्राजील Vs नॉर्वे: 6 जुलाई, सोमवार, न्यू जर्सी स्टेडियम – (सुबह 1:30 बजे, IST)

मेक्सिको Vs इंग्लैंड: 6 जुलाई, सोमवार, मेक्सिको सिटी स्टेडियम – (सुबह 5:30 बजे, IST) (हैरी केन खेलते आएंगे नजर)

पुर्तगाल Vs स्पेन: 7 जुलाई, मंगलवार, डलास स्टेडियम – (सुबह 12:30 बजे, IST) (रोनाल्डो के मैच)

यूएसए Vsबेल्जियम: 7 जुलाई, मंगलवार, सिएटल स्टेडियम – (सुबह 5:30 बजे, IST)

अर्जेंटीना Vs मिस्र: 7 जुलाई, मंगलवार, अटलांटा स्टेडियम – (रात 9:30 बजे, IST) (मेसी का मैच)

स्विट्जरलैंड Vs कोलंबिया: 8 जुलाई, बुधवार, BC प्लेस वैंकूवर – (सुबह 1:30 बजे, IST)

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