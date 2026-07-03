VIDEO: करोड़पति कारोबारी ने खुद अपनी कोठी में लगाई आग, फिर दमकल विभाग को दी सूचना

गाजियाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक करोड़पति कारोबारी पर अपनी ही कोठी में आग लगाने का आरोप लगा है. मामला शहर के पॉश इलाके राजनगर का है. बताया जा रहा है कि कारोबारी मुकेश गुप्ता ने पहले अपने घर में आग लगाई और फिर खुद ही पुलिस तथा दमकल विभाग को इसकी सूचना दे दी. अब इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है.

1 जुलाई को हुई आगजनी की घटना

जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई को राजनगर स्थित मुकेश गुप्ता की कोठी में अचानक आग लग गई थी. आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. उस समय इसे सामान्य आगजनी की घटना माना जा रहा था, लेकिन बाद में सामने आए तथ्यों ने मामले को संदिग्ध बना दिया.

वीडियो सामने आने के बाद बढ़ी हलचल

अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर कारोबारी खुद आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है. वीडियो की सत्यता और उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

पारिवारिक विवाद से जुड़ रही घटना

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मुकेश गुप्ता के परिवार में कुछ समय से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि इसी तनाव के चलते उन्होंने कथित रूप से यह कदम उठाया. हालांकि, पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना के पीछे की वास्तविक वजह जानने का प्रयास कर रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की पड़ताल शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग कैसे लगी और इसके पीछे क्या कारण थे. फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.