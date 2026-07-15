FIFA World Cup 2026: क्या अर्जेंटीना की जीत पक्की? इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मेसी के 'लकी रेफरी' को मिली जिम्मेदारी

England-Argentina semifinal: अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है. इस मैच में सबकी नजर मेसी पर है तो वहीं, फैन्स यह जानने को लेकर भी उत्साहित हैं कि आखिर इस मैच में रेफरी की भूमिका कौन निभाने वाला है. दरअसल, अर्जेंटीना के सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले रेफरी के लेकर काफी विवाद हुआ था, जिससे इस मैच में रेफरी की भूमिका काफी अहम हो गई है.
इस्माइल एल्फाथ को मिली रेफरी की जिम्मेदारी
इंग्लैंड- अर्जेंटीना मैच में रेफरी की जिम्मेदारी इस्माइल एल्फाथ को मिली है जो लियोनेल मेसी के लिए काफी लकी रहे हैं. दरअसल, Major League Cricket में जिन मैचों में एल्फाथ ने रेफरी की भूमिका निभाई हैं, उन मैचों में मेसी की टीम को जीत मिली है. ऐसे में इस्माइल एल्फाथ एक तरह से मेसी के लिए लकी रहे हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सेमीफाइनल में इस्माइल एल्फाथ दिग्गज मेसी के लिए लकी रहते हैं या नहीं. आंकड़ों के अनुसार एल्फाथ ने मेजर लीग सॉकर के 5 मैचों में रेफरी या किसी अन्य ऑफिशियल की भूमिका निभाई, जिसमें मेसी खेले हैं और सभी मैचों में मेसी की टीम को जीत मिली है.
This definitely has to be one of the most iconic World Cup moments ever— Andrews Sefa ⚽️ (@Sefaa_b) December 30, 2023
Vincent Aboubakar scored a late stoppage-time winner for Cameroon🇨🇲against Brazil🇧🇷in a crucial group G encounter
He took off his shirt,received his second booking,shook referee,🇺🇸Ismail Elfath,and went off pic.twitter.com/AomYeM1tnK
इस्माइल एल्फाथ कौन है
मोरक्को के शहर कैसाब्लांका में जन्मे एल्फाथ, 2001 में 17 साल की उम्र में US डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम, जिसे आम तौर पर "डाइवर्सिटी लॉटरी" कहा जाता था, उसके तहत वीजा मिलने के बाद अमेरिका चले गए थे. यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्सास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद, एल्फाथ बाद में अमेरिका के नागरिक बन गए. वे अब ऑस्टिन, टेक्सास में रहते हैं.इस्माइल एल्फाथ साल 2012 से रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं. वो 2016 में वह फीफा के साथ भी जुड़े थे. साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप का भी इस्माइल हिस्सा रहे थे.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7 येलो कार्ड और1 रेड कार्ड दिखा चुके हैं.
2026 का टूर्नामेंट एल्फाथ का दूसरा वर्ल्ड कप है और वह इस टूर्नामेंट में शामिल रिकॉर्ड आठ अमेरिकी फुटबॉल रेफरी में से एक हैं.जिन तीन मैचों में उन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई है, उनमें एल्फाथ ने 7 येलो कार्ड और1 रेड कार्ड दिखाया है, रेड कार्ड उरुग्वे के अगस्टिन कैनोबिओ को पाउ कुबारसी पर खतरनाक तरीके से झपटने के लिए दिया गया था. इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच में एल्फाथ की मदद उनके साथी अमेरिकी कोरी पार्कर और काइल एटकिंस करेंगे, जबकि इटली के मौरिजियो मारियानी चौथे अधिकारी होंगे और उनके हमवतन डेनियल बिंडोनी रिजर्व असिस्टेंट रेफरी होंगे.
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