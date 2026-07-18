FIFA World Cup Final: लामिन यमाल ही नहीं, मेसी के साथ बचपन में दिखे ये 3 स्पेनिश स्टार, अब World Cup Final में देंगे टक्कर

Lamine Yamal vs Lionel Messi, FIFA World Cup Final: जब से अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया और वर्ल्ड कप में स्पेन का सामना करने वाली है, तब से सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है और आपने भी ज़रूर देखी होगी. यह फ़ोटो युवा लियोनेल मेसी की है, जिसमें वह एक बच्चे को नहला रहे हैं जो अब वह स्पेन का दिग्गज फुटबॉलर लामिन यमाल बन चुका है. दरअसल, उस समय, यह बार्सिलोना के खिलाड़ियों के साथ UNICEF का एक आम कैंपेन था. ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि मेसी की गोद में मौजूद बच्चा आगे चलकर स्पेन का बड़ा स्टार बनेगा, या ये दोनों कभी वर्ल्ड कप फाइनल में आमने-सामने होंगे. हालांकि यह फोटोशूट वाकई एक अजीब इत्तेफ़ाक है. आज वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी और यमाल एक दूसरे के खिलाफ खेलकर खिताब जीतने की कोशिश करेंगे.

मेसी और स्पेन की भविष्य की टीम की पुरानी तस्वीरें

मेसी लंबे समय से खेल रहे हैं, वह 39 साल के हैं और अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अपना ज्यादातर समय स्पेन में बिताया, जहां बच्चे और बड़े सभी उन्हें अपना आदर्श मानते थे. और वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी का सामना जिन स्पेनिश खिलाड़ियों से होगा, उनमें से कुछ ने न सिर्फ उन्हें खेलते हुए देखकर अपना बचपन बिताया, बल्कि वे बचपन में उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई है.

गावी

स्पैनिश स्टार हैं, जो बार्सिलोना में मेसी के उभरने के दौरान उन्हें अपना आदर्श मानते हुए बड़े हुए. पिछले कुछ सालों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें युवा गावी को मेसी के साथ देखा जा सकता है; ये तस्वीरें तब की हैं जब गावी क्लब और देश के लिए एक अहम खिलाड़ी नहीं बने थे. 'ला मासिया' के कई दूसरे होनहार खिलाड़ियों की तरह, गावी भी उसी सिस्टम से निकलकर आए हैं जिसमें कभी मेसी का दबदबा हुआ करता था. अब, फाइनल में मेसी को अपना आदर्श मानने के बजाय, गावी उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे.

डैनी ओल्मो

मेसी के साथ डैनी ओल्मो का कनेक्शन भले ही उतना वायरल न हुआ हो, लेकिन यह भी उतना ही अहम है. ओल्मो ने अपने करियर की शुरुआत स्पेन में की थी और बाद में वे विदेश चले गए. वे उन युवा खिलाड़ियों में से एक थे जो बार्सिलोना में मेसी के शानदार दौर के दौरान उनके संपर्क में आए थे. अपनी पीढ़ी के दूसरे खिलाड़ियों की तरह, ओल्मो के लिए भी मेसी एक मिसाल थे, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी तरह हर कोई खेलना चाहता था. सालों बाद, अब ओल्मो स्पेन के सबसे अनुभवी अटैकिंग खिलाड़ियों में से एक के तौर पर फ़ाइनल में उतर रहे हैं.

जोन गार्सिया

गोलकीपर जोन गार्सिया भी उन स्पेनिश खिलाड़ियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं जिनकी मेसी के साथ शुरुआती दिनों की तस्वीरें हैं. भले ही उस समय ये पल मामूली लगे हों, जैसे एक झटपट फोटो या छोटी सी मुलाकात, लेकिन अब, मौजूदा हालात को देखते हुए, इन पलों का महत्व बहुत बढ़ गया है.

वर्ल्ड कप का एक यादगार पूरा होता हुआ सफर

इन तस्वीरों को जो चीज इतना खास बनाती है, वह सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, बल्कि यह भी है कि वे क्या दिखाती हैं. मेसी ने खेल की दुनिया में टॉप पर दो दशक से ज्यादा समय बिताया है. यह समय खिलाड़ियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए काफी है, जिसमें वे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिनका सामना अब वह वर्ल्ड कप फ़ाइनल में करेंगे.

स्पेन के युवा स्टार्स के लिए, मेसी कभी आदर्श हुआ करते थे, अब, वही उनके और फुटबॉल के सबसे बड़े इनाम के बीच खड़े प्रतिद्वंदी हैं. और दूसरी ओर मेसी के लिए, यह एक और याद दिलाने वाली बात है कि उनका सफर कितना लंबा और कितना असाधारण रहा है.