प्रवल दावेदार स्पेन पहले मैच में शर्मसार, केप वेर्दे ने किया ड्रा खेलने पर मजबूर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्रवल दावेदार मानी जा रही स्पेन को अपने पहली ही मैच में शर्मसार होना पड़ा है. अफ्रीकी देश केप वर्डे, जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही है, उसने स्पेन जैसी मजबूत टीम को ड्रॉ खेलने के लिए मजबूर किया. 10 द्वीप या वैल्कैनिक आईलैंड वाले केप वेर्दे टीम ने मैच से पहले एलान कर दिया था कि उन्हें कम कर नहीं आंका जाए. ये टीम शानदार होमवर्क के साथ उतरी और एक स्ट्रक्चर्ड डिफेंस से स्पेन को कोई राह नहीं बनाने दी. केप वेर्दे टीम अब एक अंक हासिल कर राउंड ऑफ़ 32 में पहुंचने का ख़्वाब देखने लगी है.

नहीं चला यमाल का जादू

71वें मिनट में स्ट्राइकर यमाल के वर्ल्ड नंबर 2, 'द रोखा' या स्पेन की टीम के पहले मैच के लिए मैदान का शोर बेतहाशा बढ़ गया. मगर अपना पहला वर्ल्ड खेल रही 67वें नंबर की कोबा वेर्दे ने स्पेन को कोई गोल नहीं करने दिया. मगर दुनिया का ये बेहतरीन स्ट्राइकर भी आख़िरी 20 मिनट में केप वेर्दे की दीवार नहीं तोड़ पाया. केप वेर्दे

टूर्नामेंट के पहले मैच में कोई गोल नहीं

हालांकि स्पेन के पासेज़ सटीक रहे और बॉल पोसेशन 74% रहे जबकि केप वेर्दे का बॉल पॉसेशन 26% रहा. यही नहीं स्पेन ने 92% सटीक पासेज़ के साथ 8 शॉट्स टारगेट पर मारे. मगर 40 साल के गोलकीपर वोज़िना स्पेन के लिए दुर्भेद्य दीवार बन गए और केप वेर्दे ने अपने ख़िलाफ़ गोल नहीं होने दिया.

FIFA 2026 के अबतक के इस इकलौते मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई. लेकिन स्पेन के ख़िलाफ़ ड्रॉ कर काबो वेर्दे ने स्पेन के साथ 1-1 अंक बांटे जो काबो वेर्दे के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं.

केप वर्डे ने गंवाया गोल का मौका

केप वर्डे के पास असल में गेम जीतने का मौका था, लेकिन डाइनी बोर्गेस के आखिरी हेडर को स्पेन के कीपर उनाई साइमन ने बचा लिया. यूरोपियन चैंपियन स्पेन की टीम में सुपरस्टार खिलाड़ी हैं. लेकिन वे केप वर्डे के अंडरडॉग्स से निराश थे, वोज़िन्हा ने हाफटाइम से पहले कई गोल बचाए.

बार्सिलोना के फॉरवर्ड फेरान टोरेस स्पेन के लिए गोल करने के सबसे करीब आए, उन्होंने शॉट से बार को हिट किया था. 2010 के चैंपियन स्पेन की नजरें दूसरे वर्ल्ड कप जीतने पर हैं. लेकिन कोच लुइस डे ला फुएंते ने रविवार को माना था कि केप वर्डे टूर्नामेंट की सरप्राइज़ टीमों में से एक हो सकता है. केप वर्डे ने दूसरे हाफ़ में भी मज़बूती से बचाव किया और टीनएज स्टार लामिन यमल भी मैच में आने के बाद गेम को स्पेन की तरफ़ नहीं मोड़ सके.

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