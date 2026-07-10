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किलियन एम्बाप्पे ने दर्द में छोड़ा मैदान, सेमीफाइनल से पहले इंजरी पर दिया अपडेट

मोरक्को के खिलाफ जीत के दौरान चोट के डर से फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे को मैदान से बाहर जाना पड़ा. एम्बाप्पे की चोट कितनी गंभीर है फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो सका है.

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किलियन एम्बाप्पे ने दर्द में छोड़ा मैदान, सेमीफाइनल से पहले इंजरी पर दिया अपडेट
फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने चोट पर दिया अपडेट

फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर-फाइनल में मोरक्को के खिलाफ फ्रांस की 2-0 की जीत के दौरान चोट के डर से कप्तान किलियन एम्बाप्पे को मैदान से बाहर जाना पड़ा. एम्बाप्पे ने दूसरे हाफ में गोल किया और असिस्ट भी किया, लेकिन टखने में तकलीफ के कारण 77वें मिनट में उन्हें सब्स्टीट्यूट कर दिया गया. 27 साल के इस खिलाड़ी ने, जिन्होंने पहले हाफ में पेनल्टी मिस कर दी थी, एक घंटे के खेल के बाद एक शानदार कर्लिंग शॉट से गोल किया और छह मिनट बाद फ्रांस के दूसरे गोल के लिए ओस्मान डेम्बेले की मदद की.

हालांकि, एम्बाप्पे मैच पूरा नहीं कर पाए और रेगुलर टाइम खत्म होने से 13 मिनट पहले उनकी जगह जीन-फिलिप माटेटा को मैदान पर उतारा गया. एम्बाप्पे अपने टखने को पकड़कर नीचे गिर गए थे, लेकिन पहली घटना के बाद उन्होंने खेलना जारी रखने का फैसला किया. हालांकि, आखिरकार वह खेल जारी नहीं रख पाए और मैनेजर डिडिएर डेसचैम्प्स ने उनकी जगह जीन-फिलिप माटेटा को मैदान पर उतारा.

किलियन एम्बाप्पे ने अपनी चोट पर अपडेट देते हुए कहा कि, "मैं ठीक हूं! मेरे टखने में चोट लगी है, लेकिन सब ठीक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि माटेटा आखिरी 15 मिनट खेलने के लिए मुझसे ज़्यादा तैयार थे." फाइनल विसल के बाद फ्रांस के कप्तान को स्टैंड्स में फैंन्स का अभिवादन करते देखा गया, जो सेमी-फाइनल से पहले एक अच्छा संकेत हो सकता है.

सेमीफाइनल से पहले इंजरी पर दिया अपडेट

मोरक्को हाफ-टाइम तक तो डटा रहा, लेकिन यह बस समय की बात थी कि फ्रांस का लगातार दबाव रंग लाए. ब्रेकथ्रू एक घंटे के खेल के बाद मिला, जब एम्बाप्पे ने एरिया के किनारे से अपने दाहिने पैर से एक शानदार शॉट मारकर गोलकीपर बोउनू को छकाते हुए गोल किया. पेरिस सेंट-जर्मेन के स्टार डेम्बेले ने 66वें मिनट में जीत पक्की कर दी. वह मिडफील्ड से तेजी से आगे बढ़े और फिर एक लो शॉट मारकर गेंद को बॉटम कॉर्नर में पहुंचा दिया.

फ्रांस को अब अगले विजेता का इंतजार

फ्रांस अब लॉस एंजिल्स में शुक्रवार को होने वाले क्वार्टर-फ़ाइनल में यूरोपियन चैंपियन स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता का इंतजार कर रहा है. स्पेन, जिसने अब तक एक भी गोल नहीं खाया है, ने अंतिम 16 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल को हराया था और अब वे बेल्जियम को हराने की उम्मीद कर रहे होंगे, जिसने अंतिम आठ में पहुंचने के लिए अमेरिका को 4-1 से हराया था. ड्रॉ के दूसरी तरफ, मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना क्वार्टर-फाइनल में मुश्किल से पहुंचने के बाद शनिवार को कैनसस सिटी में स्विट्जरलैंड का सामना करेगी. दूसरे क्वार्टर-फ़ाइनल मुक़ाबले में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा.

कब है फ्रांस का अगला मुकाबला?

फ्रांस का अगला मुकाबला सेमीफाइनल मैच मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे (15 जुलाई की शुरुआत में) खेला जाएगा. यह मुकाबला अर्लिंग्टन, टेक्सास के  AT&T स्टेडियम में होगा. जहां फ़्रांस का सामना स्पेन या बेल्जियम से होगा. 

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