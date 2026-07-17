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'"हम रुकने वाले नहीं हैं', FIFA World Cup 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने स्पेन को दे दी बड़ी वार्निंग

Argentina vs Spain, FIFA World Cup 2026 Final: इंग्लैंड पर जीत के साथ अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट कटाया और अब रविवार को उनका मुकाबला स्पेन से होगा.

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'"हम रुकने वाले नहीं हैं', FIFA World Cup 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने स्पेन को दे दी बड़ी वार्निंग
Argentina vs Spain, FIFA World Cup 2026 Final:

Argentina vs Spain, FIFA World Cup 2026 Final: अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने कहा, "हम रुकने वाले नहीं हैं," क्योंकि 'ला एल्बिसेलेस्टे' (अर्जेंटीना टीम) 19 जुलाई (स्थानीय समय) को न्यू जर्सी में स्पेन के साथ अपने बहुप्रतीक्षित FIFA वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले की तैयारी कर रही है. अर्जेंटीना ने अटलांटा में इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक वापसी करते हुए जीत हासिल की. ​​उन्होंने पहले हाफ की बढ़त को पीछे छोड़ते हुए वापसी की; पहले एंज़ो फर्नांडीज ने बराबरी का गोल किया और फिर लुटारो मार्टिनेज ने स्टॉपेज-टाइम में विजयी गोल दागकर मौजूदा चैंपियन को स्पेन के खिलाफ खिताबी मुकाबले में पहुंचा दिया.

खास बात यह है कि अर्जेंटीना की जीत में मेसी ने भी अहम भूमिका निभाई. हालांकि उन्होंने खुद गोल नहीं किया, लेकिन कप्तान ने मौजूदा चैंपियन के दोनों गोलों में असिस्ट (गोल करने में मदद) किया, जिससे उनकी वापसी वाली जीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही.

जीत के बाद, X ​​पर एक पोस्ट में, AFA ने खिलाड़ियों की मैदान पर समय बिताते हुए तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, "काम पर वापसी! हम रुकने वाले नहीं हैं. यह सिलसिला जारी है, दोस्तों. बस एक और छोटा सा कदम बाकी है."

इंग्लैंड पर जीत ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचा दिया, जहां रविवार (स्थानीय समय) को उनका मुकाबला स्पेन से होगा, जबकि 1966 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की इंग्लैंड की उम्मीदें दुखद रूप से खत्म हो गईं.

मैच में अर्जेंटीना ने शानदार देर से वापसी की. पहला हाफ कड़े मुकाबले वाला रहा, जिसमें दोनों टीमें मिडफील्ड पर नियंत्रण के लिए लड़ रही थीं और बहुत कम साफ मौके बना पा रही थीं. आखिरकार 55वें मिनट में इंग्लैंड ने गतिरोध तोड़ा, जब एंथनी गॉर्डन ने मॉर्गन रोजर्स के क्रॉस को गोल में बदलकर 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड टीम) को बढ़त दिलाई.

बढ़त लेने के बाद, इंग्लैंड रक्षात्मक रूप से और पीछे हट गया, जिससे अर्जेंटीना को दबाव बनाने का मौका मिला. मौजूदा चैंपियन ने जोरदार जवाब दिया; जॉर्डन पिकफोर्ड ने अहम बचाव किए और एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने पोस्ट पर शॉट मारा, जिसके बाद अर्जेंटीना ने बराबरी का गोल किया. 85वें मिनट में, लियोनेल मेसी से पास मिलने के बाद एंज़ो फर्नांडीज ने गोल करके मैच बराबर कर दिया.

अर्जेंटीना ने स्टॉपेज-टाइम में अपनी वापसी पूरी की, जब मेसी ने लुटारो मार्टिनेज के लिए क्रॉस दिया और उन्होंने हेडर से विजयी गोल किया. इंग्लैंड की आखिरी कोशिशों के बावजूद, अर्जेंटीना ने अपनी बढ़त बनाए रखी और फाइनल में जगह बनाई. अब इंग्लैंड तीसरे स्थान के मैच में फ्रांस का सामना करेगा, जबकि अर्जेंटीना खिताब के लिए स्पेन से भिड़ेगा.

दूसरी ओर, स्पेन ने शानदार खेल दिखाते हुए फ्रांस को 2-0 से हराया और 2010 में मिली जीत के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई. इस जीत में लामिन यामल ने अहम भूमिका निभाई; उन्होंने लुकास डिग्ने से गेंद छीनकर पेनल्टी हासिल की, जिसे मिकेल ओयारज़ाबल ने 22वें मिनट में गोल में बदलकर स्पेन को बढ़त दिलाई.

ब्रेक के बाद, डैनी ओल्मो के साथ एक बेहतरीन मूव के बाद पेड्रो पोरो ने स्पेन की बढ़त को दोगुना कर दिया, जबकि फ्रांस को गोल करने के साफ़ मौके बनाने में संघर्ष करना पड़ा. यामल का एक गोल ऑफसाइड के कारण रद्द कर दिया गया, और किलियन एम्बाप्पे व ऑरेलियन चौमेनी की आखिरी कोशिशों के बावजूद, स्पेन का डिफेंस मज़बूती से डटा रहा और टूर्नामेंट के सात मैचों में अपनी छठी 'क्लीन शीट' हासिल की. इस जीत के साथ स्पेन ने दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

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