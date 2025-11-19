'छोटा बेटा अब मेरी इज्जत करेगा', व्हाइट हाउस डिनर पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ऐसा क्यों कहा ?

Donald Trump and Cristiano Ronaldo: मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित एक भव्य रात्रिभोज में फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हाइट हाउस में मौजूद थे. फुटबॉल स्टार ईस्ट रूम के सामने बैठे थे, जहां से राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस ने दोनों देशों के अधिकारियों के साथ-साथ एप्पल के सीईओ टिम कुक और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क जैसे अहम व्यापारिक नेताओं को संबोधित किया था. ट्रंप ने अपने भाषण में रोनाल्डो को लेकर भी बात की, उन्होंने रोनाल्डो को अपने किशोर बेटे से भी मिलवाया.

अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी विशेष रूप से लिया. ट्रंप ने कहा कि, जब उन्होंने अपने बेटे बैरन को रोनाल्डो से मिलवाया तो घर में उनकी इज्जत और बढ़ गई. डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बातें कही तो हॉल में बैठा हर शख्स खुद को मुस्कुराने नहीं रोक सका.

ट्रंप ने एथलीट को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि उनका सबसे छोटा बेटा, बैरन, रोनाल्डो का "बहुत बड़ा फैन" है और बैरन इस बात से बहुत प्रभावित है कि उसे इस फुटबॉल खिलाड़ी से मिलने का मौका मिला. ट्रंप ने कहा, "बैरन को उनसे मिलने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि अब, सिर्फ़ इस बात से कि मैंने आपको उनसे मिलवाया है, वह अपने पिता का थोड़ा और सम्मान करते हैं. "

बता दें कि हाल ही में रोनाल्डो ने ट्रंप के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की. यूएसए टुडे के अनुसार, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति "उन लोगों में से एक हैं जो दुनिया को बदलने में मदद कर सकते हैं."

ट्रंप ने 2018 में व्हाइट हाउस में पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ मुलाकात के दौरान रोनाल्डो की प्रशंसा की थी. सीएनएन के अनुसार, उस समय ट्रंप ने कहा था, " वह सबसे महान खिलाड़ी हैं."